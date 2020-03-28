Mezitli'de 'Evde spor var' etkinliği - Son Dakika
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Mezitli'de 'Evde spor var' etkinliği

7 saat önce

Mezitli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olarak evinde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi adına 'Evde spor var' etkinliği başlattı.

Mezitli'de 'Evde spor var' etkinliği, System.String[]

Mezitli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olarak evinde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi adına 'Evde spor var' etkinliği başlattı.


Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan 'Evde spor var' etkinliğinin ilk gününde eğitmen Yaprak Deniz Dutlu pilates yaptı. Belediye hizmet binası koridorunda gerçekleştirilen ve sosyal medya hesabından paylaşılan pilates etkinliğini binlerce kişi takip etti. Dutlu tarafından gösterilen ritmik pilates hareketlerini evinde yapmaya çalışan Mezitlililer, gönderdikleri yüzlerce mesajla Mezitli Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.


Etkinlikler, pazartesi günü eğitmen Nurcan Tevaş ile zumba ve eğitmen Funda Gül Yılmaz ile zeka oyunları, salı günü Sabiha Canpolat ile yoga, Eylem Esra Altuntaş ile zumba, Remzi Küçük ile satranç, çarşamba günü Güller Tosun ile diksiyon, perşembe günü Süreyya Değirmenci ile yoga, Nazmiye Yeliz Dursun ile zumba ve cuma günü ise Yaprak Deniz Dutlu ile pilates dersleri ile devam edecek.


İlk kez sosyal medyadan canlı yayınla yapılan pilates eğitiminin bu denli yüksek oranda takip edilmesi ve memnuniyetlerinin mesaj yoluyla paylaşılmasının kendisini son derece mutlu ettiğine vurgu yapan eğitmen Yaprak Deniz Dutlu, "Bir anda binlerce kişinin izlemiş olması hem heyecanımı artırdı ama bir o kadarda motive etti. Mezitli Belediyesi ile doğal çalışma ortamında yaptığımız dersimizle önümüzdeki haftalarda daha renkli ve farklı figürlerle Mezitlilerin karşısına çıkacağız. Sosyal medyadan takip eden Mezitlililerin yüzde 10'u bile bu hareketleri benimle birlikte yapsa çok büyük ve önemli bir rakam ortaya çıkıyor. Mezitlilere evlerinde spor yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz" dedi.


Amaçlarının evlerinden zorunlu olarak çıkamayan vatandaşlara daha kaliteli zaman geçirtmek olduğunun altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "İnsanlarımızın kaliteli bir yaşam için sadece evde zorunlu olarak kaldıkları zamanlarda değil her zaman spor yapmalarını istiyoruz. Bu alanda onlarca kurs açarak halkımızı bir spor ya da sanat dalıyla ilgilenmeleri konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz olağanüstü günlerde zorunlu olarak evde kalırken insanlarımızı psikolojik ve sosyal açıdan dinç tutmak adına böyle bir etkinlik başlattık. Her gün eğitmenlerimiz sosyal medyadan canlı olarak spor yaparak Mezitlilere ulaşacak. İlk olarak yaptığımız pilates etkinliğimizin bu denli büyük ilgi görmesi yaptığımız işin ne denli doğru olduğunu göstermeye yetmiştir. Tüm eğitmenlerimize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.


Belediye olarak 'Covid-19' virüsüne karşı her türlü önlemi aldıklarını, her gün farklı alanlarda dezenfekten ve ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade eden Tarhan, "Belediye olarak halkımızın sağlığı için her türlü önlemi alıyoruz. Tüm kurum ve iş yerlerinde, halkımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde, banklarda, oyun alanlarında dezenfekten çalışması yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirme ve sosyal mesafeyi koruma adına çok farklı uyarıcı materyallerle bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ancak bu mücadelede başarılı olmanın en önemli adımı halkımızın alacağı önlemlerdir. Kişilerle temasa ve sağlık kurallarına dikkat ederlerse, yaşadığımız bu virüsün daha çok yatılmasının önüne geçebilirler. Halkımızı, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıkları için basit kuralları uygulamaya davet ediyorum. Her türlü yaşadıkları sıkıntı hakkında belediyemize mesaj ve telefon yoluyla ulaşmaları durumunda ekiplerimiz gereken desteği sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:25 Kaynak: İHA

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