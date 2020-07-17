Mezitli'de Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanesi bahçesine ekilen sebzeler hasat edildi - Son Dakika

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, gönüllü işletmeci Onur Baysal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı kalan Kafe Kütüphane'nin bahçesini değerlendirerek üretim yaptığını aktardı.

Etkinlikte, kütüphanede ders çalışan öğrencilere de karpuz ikram edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'nin bahçesine ekilen ürünlerin hasadına Belediye Başkanı Neşet Tarhan katıldı.

Mezitli 'de Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanesi bahçesindeki sebze ve meyveler hasat edildi.

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