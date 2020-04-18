Mezitli'de gıda ve hijyen paketleri dağıtılmaya devam ediliyor - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların korona virüsü nedeniyle karşı karşıya kaldıkları sıkıntıyı en aza indirmek için gıda ve hijyen paketlerini dağıtmaya devam ediyor.



Belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezine yapılan başvurularla tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımlarını evlerine kadar götüren ekipler, yardımın yapıldığını kayıt altına alarak yardımseverlere yaptıkları yardımların yerlerine ulaştığına dair bilgi veriliyor. Yardımseverler de şeffaf bir biçimde yaptığı yardımı takip edebiliyor, yerine ulaştığından emin oluyor. Hayırseverlerin yaptığı tüm yardımlar belediyenin sosyal medya hesaplarından günlük olarak ta duyuruluyor. Mezitli'de yaşayan hiçbir vatandaşı korona virüsüne ve oluşturduğu olumsuz etkilere karşı karşıya getirmeyeceklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Biz büyük bir aileyiz. İhtiyaç halinde tüm vatandaşlarımız el birliği yaparak sıkıntının giderilmesi adına seferber oluyor. Maske diken, yardım kolisi bağışlayan Mezitlililer birbirine destek oluyor. Biz de belediye olarak yapılan bu yardımlara aracılık ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Belediyemizin deposunda son derece hijyenik şartlarda ve uygun saklama koşullarında toplanarak Kriz Merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaşıyor. Ben bu konuda el ele veren tüm hayırseverlerimize, gecesini gündüzüne katarak bunu dağıtıma hazır hale getiren belediye çalışanlarımıza ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederim. Mezitli'de yaşayan hiçbir vatandaşımızın korona virüsünden olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğiz" dedi. - MERSİN