Mezitli'de iyilik hareketi 15 çocuğun ücretsiz sünnet olmasını sağladı - Son Dakika

Mezitli'de iyilik hareketi 15 çocuğun ücretsiz sünnet olmasını sağladı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde başlatılan iyilik hareketi 15 çocuğun ücretsiz sünnet olmasını sağladı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde başlatılan iyilik hareketi 15 çocuğun ücretsiz sünnet olmasını sağladı. Bülent Ateş ve Tolga Pancar'ın başlattığı projeye Mezitli Belediyesi ve özel bir hastane de destek sundu.

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6 aylık ve 6 yaş aralığında bulunan minikler, korona virüs tedbirleri altında yapılan çeşitli eğlencelerle unutulmaz bir gün yaşadı. Aileleriyle birlikte sünnet öncesi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret eden çocuklar, teşekkür etti. Miniklere içerisinde oyun hamurları, boyama kitapları ve kırtasiye malzemelerinin olduğu çantaları hediye eden Başkan Tarhan, çeşitli ikramlarda bulundu. Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda çocuklarla bol bol da fotoğraf çektiren Tarhan, aydınlık Türkiye'nin aydınlık yüzlü çocuklarla oluşacağını söyledi. Mezitlililerin sergiledikleri dayanışma ve yardımlaşmanın mutluluk oluşturmaya devam ettiğini dile getiren Tarhan, "Her zaman olduğu gibi yine bir iyilik hareketi 15 çocuğumuzun sünnet olmasını sağladı. Bu bile Mezitli'nin ne kadar özel bir kent olduğunu gösteriyor. Her alanda Mezitlililer örnek olmaya devam ediyor. Böylesi toplumsal dayanışmayı artıracak her türlü girişime destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Daha sonra Mezitli Belediyesi araçları ile hastaneye giden minikler ve aileleri erkekliğe ilk adım atışlarının heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Özel hastane şartlarında randevu sitemine göre gruplar halinde yapılan operasyonda, korona virüs tedbirleri nedeniyle toplu sünnet görüntülerinin yaşanmamasına dikkat edildi. Hijyenik bir ortamda operasyonları gerçekleştiren Uzman Dr. Uğurcan Üstündağ, Başkan Tarhan'ın ilgisi sonrası kendilerinin de projeye dahil olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Üstündağ, "Yaptığı güzel işlerle örnek olan Başkanımız Neşet Tarhan yine son derece güzel bir olaya imza attı. Biz de hastane yönetimi olarak çok titiz bir çalışma yaparak daha önce kamuoyuna yansıyan bu tür toplu sünnet görüntülerinin yaşanmaması için tedbirler aldık. Çok güzel bir iş ortaya çıktı. Emeği geçen herkese böylesi güzel bir organizasyona imza atmaları nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.


Tarhan'ın verdiği güçle böyle bir iyilik hareketi başlatmak için cesaret bulduklarını ifade eden Tolga Pancar ve Bülent Ateş de "Çok güzel bir iş yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Gerek hastane yönetimi gerekse Başkanımız Neşet Tarhan'ın verdiği desteklerle 15 çocuğumuz korona virüsünün tüm etkilerine rağmen son derece sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sünnet olmanın mutluluğunu yaşadılar. Bize güç vererek bu iyilik hareketinde başarılı olmamızı sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mezitli'de iyilik hareketi 15 çocuğun ücretsiz sünnet olmasını sağladı - Son Dakika

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