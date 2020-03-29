Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor - Son Dakika

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde kadınlar, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında maske üretiyor.



Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin gönüllü kadınları Saadet Yılmaz ve Neriman Yıldız, yaşanan maske sıkıntısı nedeniyle harekete geçti. Mezitli Belediyesi'nin hammadde desteği sağladığı Yılmaz ve Yıldız, evlerinde maske dikimine başladı. İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan maskeler, önce özel bir hastaneye gönderilerek sterilizasyonu işleminden geçiyor, ardından belediye ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak virüsün yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.



Mezitlili gönüllü kadınların, ihtiyaç duyulan her zaman göreve hazır olduğunu söyleyen Saadet Yılmaz, "Arkadaşlar olarak ne yapabileceğimiz konusunu konuşurken yaşanan sıkıntıyı görerek maske üretmeye karar verdik. Nasıl ki, Kurtuluş Savaşında kadınlarımız en ön safta destek verdiyse, virüse karşı verdiğimiz savaşta da en önde olmalıyız. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan da bize destek vererek hem hammadde hem de dikim sonrası dezenfekten işlemini özel bir hastanede yapılmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.



Türk halkının yardımseverliği ve dayanışmasıyla bu sorunun da üstesinden kısa sürede geleceğine inandıklarını ifade eden Neriman Yıldız ise "Biz Mezitli Belediyesi Gönüllüleri olarak her olayda belediyemize destek verdiğimiz gibi böylesi özel durumlarda da elimizi taşın altına koyuyoruz. Son günlerde haberlerde izlediğimiz maske bulunamama krizi bizi derinden etkiledi ve destek olmak istedik" diye konuştu.



Virüsün yayılmasına karşı Mezitli Belediyesi'nin bir dizi önlem aldığını belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bu çalışmalarının arasında bizi en çok mutlu eden şey ise 6 yıl önce harekete geçirdiğimiz gönüllülerin bu olayda ne denli önemli görev üstlendiğini görmek oldu. Gönüllülerimiz daha önce olduğu gibi korona virüsün yayılmasını engellemek adına harekete geçti. Gönüllü kadınlarımız bu virüs salgını dolayısıyla evlerinde hiçbir karşılık beklemeden maske üretiyorlar. Hastanelerimizde dezenfekten işlemini gerçekleştiriyor ve maske ihtiyacını gideriyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN