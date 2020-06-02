Mezitli'de kent içi tarım yayılıyor - Son Dakika

Mezitli'de kent içi tarım yayılıyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kent içi tarım hamlesi başlattı.

Mezitli'de kent içi tarım yayılıyor, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kent içi tarım hamlesi başlattı. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifiyle birlikte imar planında yeşil alan görünen bölgelerde enginar, salep ve mısır üretimi yapılmasını sağlayan Başkan Tarhan, pilot uygulamalardan beklenenin üzerinde başarı sağlanınca, kent içinde boş olan arsa sahipleriyle görüşerek tarımsal üretim yapılması için ikna etti. İlk olarak bu durumdaki bir arsaya mısır ekildi.


Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görevde bulunduğu ilk 5 yıllık sürede kentin merkezinde toplam 150 dönümlük alanda oluşturulan 55'i jakaranda 60 koruluk ile yeşil bir Mezitli ortaya çıkaran Başkanı Neşet Tarhan, kent içi tarım hamlesini hayata geçirdi. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi ile birlikte hayata geçirilen proje ile kentin en merkezi bölgelerinde mısır, enginar ve salep üretimi yapılıyor.


Boş arsalar tarımsal üretimde kullanılacak


Kadın üretici pazarları, jakaranda korulukları, hobi bahçeleri ile tarım alanında yenilikler getiren ve beton binalar arasında boğulmuş kent yaşamında nefes alacak alanlar oluşturan Başkan Tarhan, kent içi tarım hamlesi başlattı. İlk etapta Mezitli Üretici Kadın Kooperatifiyle birlikte imar planında yeşil alan görünen bölgelerde enginar, salep ve mısır üretimi yapılmasını sağlayan Tarhan, pilot uygulamalardan beklenenin üzerinde başarı sağlanınca çıtayı yükseltti.


Mesleki uzmanlığı kooperatifçilik olan Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör başkanlığındaki Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi ve Mezitli Belediye Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonunu harekete geçiren Tarhan, kent içerisinde boş duran arsa sahipleriyle de görüşerek tarımsal üretim yapılması konusunda ikna etti. Arsa sahibi işadamının geçici süreyle tarımsal üretime izin vermesi üzerine çalışmaya başlanarak mısır ekimi gerçekleştirildi.


"Farklı bölgelerde yeni tarımsal üretimleri faaliyete geçireceğiz"


Başkan Tarhan, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, günaşırı farklı bölgelerde yeni tarımsal üretimleri faaliyete geçireceklerini belirterek, Mezitli'de atıl durumda olan ve kötü görüntü oluşturan bölgelerin yeşil hale geleceğini söyledi. Pilot deneme olarak başlattıkları enginar, salep ve mısır üretiminde büyük başarı kazanmalarının kooperatif üyelerini ve kendilerini daha fazla motive ettiğinin altını çizen Tarhan, "Kent içinde tarımsal bölgeler oluşturmamızın ardından sadece kendi çevremizden değil, vatandaşlardan da büyük destek aldık. Evinin karşısında mısır ekildiğini gören bir vatandaş, başka bölgelerde de mısır tohumu alınması amacıyla küçük de olsa para bağışında bulundu. Yine kent içerisinde arsası bulunan bir vatandaşımız, çok değerli arazisinin tarımsal üretim yapılması amacıyla kullanımına izin verdi. Vatandaşlarımızdan gelen bu destekler motivasyonumuzu daha yukarı noktalara taşıdı. Şimdi o bölgelerde üretim başlatıyoruz. Bu konuda koşulsuz destek veren Mezitlililere, Üretici Kadın Kooperatifimize, Mezitli Belediye Meclisimizin Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna teşekkür ederim. Mezitli'yi jakaranda ağaçlarıyla donattığımız gibi yemyeşil tarlalarla da buluşturacağız" dedi.


"Korana virüs ile tarımın önemi daha iyi anlaşıldı"


Tarımda yaşanan sorunların korona virüsle birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktığını kaydeden Tarhan, "İçerisinde bulunduğumuz korona virüs salgını çok iyi gösterdi ki, gıda eksikliği sadece insanı değil, insanlığı öldürüyor. Onun için tarıma çok önem veriyoruz. Hatta kent tarımına çok önem veriyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın kurduğu kooperatife de destek veriyoruz. Enginar ve salep hasadı yapıldı. Önümüzdeki günlerde de mısır hasadı yapılacak. Türkiye'de ilk kez kent içerisinde tarım nasıl olur, örgütleme nasıl olmalı, tüm Türkiye'ye örnekleriyle birlikte göstereceğiz. Kentte, Türkiye'de tarımı yaşatacağız" ifadelerini kullandı.


4 Haziran'da mısır ekimi yapılacak


Mısır ekimi ile ilgili Babil Kavşağında bulunan Mezitli Belediyesi Sanatevi yanındaki arsaya 4 Haziran Perşembe günü, Solinova Mezitli Üretici kadın Kooperatifi ile birlikte mısır ekimi yapacaklarını ifade eden Tarhan, "Kent içi tarım hamlemizde çok önemli bir adımı hayırsever bir vatandaşımızın arsasını kullanmasına izin vermesiyle atıyoruz. Kent içerisinde atıl durumda olan alanlarda yapacağımız tarımsal üretimle Mezitli'nin çehresinin değişeceğine inanıyoruz. Herkesi, 4 Haziran 2020 Perşembe günü tarımsal üretime katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli'de kent içi tarım yayılıyor - Son Dakika

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