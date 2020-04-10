Mezitli'de korona virüse karşı çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Mezitli'de korona virüse karşı çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ilçede başlattığı dayanışma ve yardımseverlik kültürü korona virüs (Kovid-19) sürecinde de devam etti.

Mezitli'de korona virüse karşı çalışmalar sürüyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ilçede başlattığı dayanışma ve yardımseverlik kültürü korona virüs (Kovid-19) sürecinde de devam etti. Mezitliler, belediyenin öncülüğünde maske dikiyor, dezenfektan çalışmalarına yardım ediyor, kampanyalar düzenleyerek gıda paketleri hazırlıyor.


Kovid-19 tüm dünya genelinde etkisini sürdürürken Mezitlililerin sergilediği dayanışma ruhu örnek olmaya devam ediyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın göreve gelmesiyle başlayan ve kente sayısız katkı kazandıran yardımlaşma ve dayanışma kültürü virüs sürecinde de kendini gösterdi. Virüsün Mersin'de etkisini göstermesiyle harekete geçen Mezitli Belediyesi tüm kentte arınma çalışması başlattı. Farklı birim müdürlüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan kriz masasına yapılan başvuruları değerlendiren belediye ekipleri, kentte bulunan tüm parkları, sosyal alanları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri, kurum, kuruluş ve meskenlerde arınma ve ilaçlama çalışması başlattı. Gönüllülerle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara maske üretimine başlayan belediye, bu maskeleri özel bir hastaneye dezenfekte ettirerek dağıttı. Gönüllülerle yapılan işbirliği kendi evlerinde, gönüllü evlerinde ve özel işletmelerinde sürecin başlangıcından bu yana on binlerce maskenin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı. Mezitli Belediyesi, bu maskelere yeterli miktarda kimyasal dezenfekten ve eldiven ekleyerek vatandaşlara ulaştırdı.


Mezitli Belediyesi, virüsle birlikte işsiz kalan, iş yeri kapanan ve yaş kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara destek olmak için de bir yardım kampanyası başlattı. Başkan Tarhan'ın ve çok sayıda belediye çalışanının da koli satın alarak destek verdiği kampanya, binlerce vatandaşa gıda paketi ulaşmasını sağladı. Yıl boyu yüzlerce aileye sıcak yemek ulaştıran Mezitli Belediyesi Aşevi, şimdi de yaş sınırlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için çalışıyor. Mezitli Belediyesi gönüllü serasında üretilen sebzeler, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek olarak ulaştırılıyor.


Ahi kelimesinin anlam olarak 'kardeşim' demek olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, Mezitli'deki kardeşlik ve dayanışma ruhunu görmekten mutlu olduğunu söyledi. Virüsten önce de pek çok alanda bu dayanışmayı yaşayarak gördüklerinin altını çizen Tarhan, "Mezitlililer, kardeşliklerini dayanışma ile büyütüyor. Çok büyük bir aile olduğunu bu acı olayda da göstermesini bilmiştir. Sağladığımız bu birliktelikle çok sayıda tesisin ve eserin kentimize kazandırılmasını sağladık. Çocuk gündüz bakımevi, gençlik merkezi, yaşlı bakım evi gibi çok önemli kurumlar iyiliksever halkımızla el ele vererek ortaya çıktı. Aynı ruh korna virüsünün en yoğun olduğu şu günlerde de yine ortaya çıkarak el birliği ile halkımızın yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız asgari ücretlerinden artırdıkları paralarla küçükte olsa bu dayanışmanın içinde olmaya gayret gösteriyor. Bu son derece önemli ve anlamlıdır. Her zaman kullandığımız bir sloganımız var. Mezitli'de iyilik bulaşıcıdır" dedi.


Mezitli'de yaşanan bu dayanışma ruhunun örnek olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, "Türk kültürümüzün geçmişinde Ahilik vardır. Osmanlı'da esnafların birbiriyle dayanışmasının kurallarını da belirleyen Ahilik, aynı zamanda yardımlaşma ve cömertlik anlamına da gelmektedir. Mezitli halkı her zaman olduğu gibi köklerinden gelen kültürün öğretisiyle bu özel süreçte de kendini göstermiştir. Gerçek anlamıyla Ahilik budur. Bu durumun ortaya çıkışı da elbette vatandaşının, belediyesine ve Belediye Başkanına güvenini de göstermektedir. Bu güveni sağlamış olmak ve böylesi zor durumlarda vatandaşların el ele vermesi gururumuzu artırmaktadır. Ben bu zor zamanda gecesini gündüzüne katarak mücadele eden tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman olduğu gibi mücadelemize omuz veren gönüllülerimize, hayırseverlerimize, iş insanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım"diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:57 Kaynak: İHA

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