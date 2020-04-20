Mezitli'de korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mezitli Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu cadde ve sokakların boş olmasından faydalanarak yıkama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.



İlçede bulunan tüm cadde ve sokaklarda uygulanan işlemlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı durak, bankamatikler ve merkezlerde ilaçlama yapıldı. Özellikle sağlık alanında hizmet veren kurum ve eczanelerin bulunduğu çevre de temizlenerek dezenfekte edildi.



Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra her gün 2 bin çöp konteynerini yıkayarak dezenfekte eden ekipler, sahil ve parkların temizlik ve bakımını da yaptı. Çalışmalarını sürdüren ekiplere bazı vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarında alkışla destek verdi.



24 saat aralıksız olarak tüm kenti baştan aşağı virüsün olası etkilerinden arındırmak için çalıştıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Halkımıza temiz ve sağlıklı bir kent sunmak adına çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda özellikle 24 saat aralıksız özveriyle çalışarak mücadele veren ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İnsanların sokağa bile çıkmaya çekindiği böylesi kritik ve tehlikeli bir süreçte, insanüstü bir çaba ile çalışmaya devam ediyorlar. Biz de çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri adına tüm tedbirlerimiz aldık. Hiçbir vatandaşımızı ve hiçbir çalışanımızı bu amansız salgına teslim etmeyeceğiz" dedi.



İki günlük sokağa çıkma süresince de kentin boş olmasını fırsat bilerek ekiplerin topyekun bir temizlik yaptığını kaydeden Tarhan, "Ekiplerimiz, sadece ana arterlerde değil tüm ara sokaklara da girerek baştan aşağıya dezenfekten işlemi yaptı. Bunun dışında vatandaşlarımızın yoğun kullandığı sağlık kurumları, eczaneler, bankamatikler, otobüs durakları ilaçlanarak mikroplardan arındırıldı. Sahillerimizde temizlik ve bakım yapıldı. Korona virüsün kentimizde etkili olamaması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN