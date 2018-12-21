Mezitli'de Miniklerden "Yerli Malı" Etkinliği

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minik öğrenciler, "Yerli Malı"etkinliği düzenledi.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minik öğrenciler, "Yerli Malı"etkinliği düzenledi.



Türkiye'de bulunan 7 bölgenin, kültürel özelliklerinin yanı sıra coğrafi durumu, yetişen bitkilerinin anlatıldığı etkinlikte, miniklerin sergilediği yöresel folklorik oyunlar büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a temsil ettikleri bölgenin özellikleri hakkında bilgiler verdi.



Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilerin Türkiye'nin her bölgesinin özelliklerini öğrendiklerini kaydeden Tarhan, "Ülkemizde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası her yıl geleneksel olarak kutlanmakta. Bu geleneğimizi Türkiye'nin en iddialı okul öncesi eğitim kurumlarından birisi olan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde öğretmen ve öğrencilerimizle kutladık. Türkiye'nin hangi bölgesinde ne yetişiyorsa miniklerimiz görerek, uygulayarak öğreniyorlar. Daha da fazlası o bölgenin kültürel yapısı ve folkloru hakkında da örnekler veriyorlar. Öğrencilerimizi yerli tüketimi yapılması konusunda bilinçleniyorlar" dedi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çocuğunu Isıran Sokak Köpeklerine Tüfekle Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Fitch`in 2019 Yılında Türkiye İçin Yapacağı Değerlendirmelerin Tarihi Belli Oldu

Türk Yetkililer Vize Serbestisi İçin Tarih Verdi: En Az Bir Buçuk Yıllık Süreç, Türkiye Bu Süreci Hızlandırabilir

Yazılımcılar, Silikon Vadisi'nde Yıllık 250 Bin Dolarla İşe Başlıyor