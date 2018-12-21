Son Dakika Haberleri: Mezitli'de Miniklerden "Yerli Malı" Etkinliği

Mezitli'de Miniklerden "Yerli Malı" Etkinliği

4 saat önce

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minik öğrenciler, "Yerli Malı"etkinliği düzenledi.

Mezitli'de Miniklerden
Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minik öğrenciler, "Yerli Malı"etkinliği düzenledi.

Türkiye'de bulunan 7 bölgenin, kültürel özelliklerinin yanı sıra coğrafi durumu, yetişen bitkilerinin anlatıldığı etkinlikte, miniklerin sergilediği yöresel folklorik oyunlar büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a temsil ettikleri bölgenin özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilerin Türkiye'nin her bölgesinin özelliklerini öğrendiklerini kaydeden Tarhan, "Ülkemizde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası her yıl geleneksel olarak kutlanmakta. Bu geleneğimizi Türkiye'nin en iddialı okul öncesi eğitim kurumlarından birisi olan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde öğretmen ve öğrencilerimizle kutladık. Türkiye'nin hangi bölgesinde ne yetişiyorsa miniklerimiz görerek, uygulayarak öğreniyorlar. Daha da fazlası o bölgenin kültürel yapısı ve folkloru hakkında da örnekler veriyorlar. Öğrencilerimizi yerli tüketimi yapılması konusunda bilinçleniyorlar" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

Türkiye, Yerli Malı, Mezitli, Güncel
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