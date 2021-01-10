Mezitli'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Viranşehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede mutfak tüpü patladı.
Patlama esnada evde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Patlama sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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