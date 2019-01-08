Son Dakika Haberleri: Mezitli'de Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

Mezitli'de Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

13 dakika önce

Mersin'in Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde yaptıkları çalışmalarda 18 kişiyi gözaltına aldı.

Mezitli'de Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor, System.String[]
Mersin'in Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde yaptıkları çalışmalarda 18 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 20 günde uyuşturucu, kaçak sigara, hırsızlık, kaçak içki, aranan şahıslar olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 1 kilo 350 gram esrar, 36 gram Hint keneviri, 1 gram metamfetamin, 3 tabanca ile bu silahlara ait mermiler, 97 bin 80 gram tütün, bin 580 sarılmış makaron sigara, bin 280 gümrük kaçağı sigara, 5 zirai ilaçlama aracı, 90 litre kaçak viski ve 2 bin 300 lira sahte para ele geçirildi.

Şahısların bir kısmının emniyette işlemleri sürerken, işlemleri tamamlananlarda adliyeye sevk edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Mersin, Mezitli, 3. Sayfa
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