Mezitli'de portatif havuz açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde portatif havuz açıldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla Mersin geneli Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerinde, portatif havuzlar deneyimli antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde eğitimlerine başladı.

Bu doğrultuda Mezitli ilçesinde yapılan portatif havuzun açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Mezitli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Tay ile protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Demir, projenin, 8-17 yaş arası öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak önceliklerinin, çocukların ve gençlerin hayallerine dokunmak olduğunu vurgulayan Demir, "Çocuklarımıza ve gençlerimize spor, eğitim ve ahlaklarını geliştirmek, kaliteli antrenman yöntemleriyle sportif etkinliklere katılmalarını sağlayarak fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmak, dostluğu, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp, topluma kişilik sahibi, sağlıklı, bireyler kazandırmak, bağımlılıkla mücadele ederek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak maksadıyla 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile öğrencilerimize yüzme öğreteceğiz. Bakanlığımız tarafından gönderilen beş havuzumuzu Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerimize kurarak deneyimli antrenörlerimiz ve cankurtaranlarımız eşliğinde yüzme eğitimlerine başladık. Bu bağlamda amacımız Mersin'de yüzme bilmeyen herkese yüzme öğretmek. Portatif havuzlarımız Mersinimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN