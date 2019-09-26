Mezitli'de satranç kursu kayıtları devam ediyor

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi ile Mehmet Altunören Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren satranç kursu yoğun ilgi görüyor. Kurs eğitmeni Remzi Küçük tarafından verilen kurslarda 200'e yakın öğrenci satranç öğreniyor.



Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 3 aylık yaz tatiline doyan çocukları Mezitli'de kış döneminde de eğlence dolu günler bekliyor. Mezitli'de yaşayan çocuklar, belediyeye ait alanlarda çeşitli kurslarla kış dönemini boş geçirmeyecek. Mezitli Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi ve Mehmet Altunören Gençlik Merkezi'nde 5 yaş ve üzeri öğrenciler için satranç kursu devam ediyor. Yaz dönemi boyunca da devam eden satranç kursu, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. 5 yıl Almanya'da satranç eğitimi verdikten sonra Türkiye'ye yerleşen ve burada 40 yıldır satranç eğitimi veren deneyimli eğitmen Remzi Küçük, satrancın beyin gelişimine ciddi katkılar sağladığını ve analitik düşünmeyi kolaylaştırdığını söyledi. Çocukları bir zeka sporu olan satrançla tanıştırarak, onlara güzel bir gelecek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Küçük, "Çocuklarımızı bir zeka sporu olan satrançla tanıştırarak, onlara güzel bir gelecek sunmaya çalışıyoruz. Satranç, zeka oyunu olduğu için çocukların zeka gelişiminde özellikle büyük bir önem arz etmektedir. Mezitli'de çocuklara ve yetişkinlere yönelik kurslarımızı en profesyonel ve uygun ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden aileler yoğun şekilde kurslarımıza ve özellikle satranç eğitimine çocuklarını göndermek için talepte bulunuyorlar. Satranç kursumuz 5 gruptan oluşuyor. Kurs kayıtlarımız devam ediyor. Çoğunluğumuz arttığı takdirde yeni gruplarımızı açmış olacağız. Her gurubumuzda yaklaşık 20 öğrencimiz var. Bu öğrenciler arasında emeklilerde bulunuyor. Perşembe ve pazar olmak üzere kurslarımıza haftanın 2 günü devam ediyoruz. Kurslarımız kış boyunca devam edecektir" diye konuştu.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise satrancın çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çeşitli kurslarımızla Mersin'de örnek çalışmalara imza atıyoruz. Yaz dönemi boyunca devam eden kurslarımız kış aylarında da aralıksız sürecektir.Amacımız Mezitli'de yaşayan çocuk ve yetişkinlerin yıl boyunca kurslarımızdan faydalanmalarına imkan sağlamak. Deneyimli eğitmenimiz Remzi Küçük tarafından verilen satranç kurslarımız sayesinde başarılı öğrencilerimizin çıkmasını umut ediyorum" dedi. - MERSİN