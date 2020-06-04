Mezitli'de

Akdeniz Rotary Kulübü bünyesindeki Patili Dostlar Grubu üyelerince, Mezitli Belediyesine sokak hayvanları için mama bağışı yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, sokak hayvanları için "Bugün de Bizden" kampanyası kapsamında bağışlanan mamaları park ve alanlara bırakacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni tip koronavirüs sürecinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek mama bağışında bulunan kulüp üyelerine teşekkür etti.