Mezitli'de sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Mezitli'de sokaklar dezenfekte ediliyor

02.05.2021 12:41
Mezitli'de sokaklar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, tam kapanma nedeniyle sokakların boş olmasından da faydalanılarak dezenfekte işlemlerinin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, tam kapanma nedeniyle sokakların boş olmasından da faydalanılarak dezenfekte işlemlerinin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanarak arındırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı durak, bankamatikler ve merkezlerde ilaçlama yapıldı. Özellikle sağlık alanında hizmet veren kurum ve eczanelerin bulunduğu çevre de temizlenerek dezenfekte edildi.

24 saat aralıksız olarak tüm kenti baştan aşağı virüsün olası etkilerinden arındırmak için çalıştıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Halkımıza temiz ve sağlıklı bir kent sunmak adına çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda özellikle 24 saat aralıksız özveriyle çalışarak mücadele veren ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İnsanların sokağa bile çıkmaya çekindiği böylesi kritik ve tehlikeli bir süreçte, insanüstü bir çaba ile çalışmaya devam ediyorlar. Biz de çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri adına tüm tedbirlerimiz aldık. Hiçbir vatandaşımızı ve hiçbir çalışanımızı bu amansız salgına teslim etmeyeceğiz" dedi.

18 günlük sokağa çıkma süresince de kentin boş olmasını fırsat bilerek ekiplerin topyekun bir temizlik yaptığını kaydeden Tarhan, "Ekiplerimiz, sadece ana arterlerde değil tüm ara sokaklara da girerek baştan aşağıya dezenfekten işlemi yaptı. Bunun dışında vatandaşlarımızın yoğun kullandığı sağlık kurumları, eczaneler, bankamatikler, otobüs durakları ilaçlanarak mikroplardan arındırıldı. Sahillerimizde temizlik ve bakım yapıldı. Korona virüsün kentimizde etkili olamaması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli'de sokaklar dezenfekte ediliyor
Mezitli'de sokaklar dezenfekte ediliyor

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli'de sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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