Son Dakika Haberleri: Mezitli'de, su taşkınlarına karşı dere yatakları temizleniyor
Son Dakika Güncel Mezitli'de, su taşkınlarına karşı dere yatakları temizleniyor

Mezitli'de, su taşkınlarına karşı dere yatakları temizleniyor

53 dakika önce

Mezitli Belediyesi, sonbahar mevsimiyle birlikte olası yoğun yağışlar ve su taşkınlarının olumsuz etkilerine karşı ilçede bulunan dere yataklarında temizlik çalışmalarına başladı.

Mezitli'de, su taşkınlarına karşı dere yatakları temizleniyor, System.String[]

Mezitli Belediyesi, sonbahar mevsimiyle birlikte olası yoğun yağışlar ve su taşkınlarının olumsuz etkilerine karşı ilçede bulunan dere yataklarında temizlik çalışmalarına başladı.


Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kepçe, ekskavatör ve kamyonlarla Tece 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kandak Deresinde temizlik yaptı. Ekipler, derede biriken ot, sazlık ve çamurları kamyonlarla taşıdı.


Çalışmalara ilişkin bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, su taşkınlarının etkilerini en aza indirmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Tarhan, "Sonbahar mevsimiyle birlikte beklenen yoğun yağışlara karşı tedbir almaya devam ediyoruz. Doğal afetlere karşı vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak en önemli görevimiz. Su taşkınlarının vatandaşlarımızı olumsuz etkilememesi için menfez ve dere yataklarımızı temizliyoruz. Zarar gören geçiş yollarının onarımını yapıyoruz. Aynı zamanda görsel açıdan kötü görüntü oluşturan otları temizliyoruz. Çevre sağlığı ve görsel kirlilik açısından önemli olan bu tür temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapılması gerekiyor" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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