Mezitli'de üretici kadınlar mevsimlik çiçek dikecek - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde üretici kadınlar, 3 dönümlük serada mevsimlik çiçek yetiştirecek.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin desteğiyle Eski Mezitli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek projede, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifine bağlı 6 kadın, ekecekleri çiçeklerden ek gelir sağlayacak.
Proje kapsamında üretilecek çiçekler ilçenin peyzaj düzenlemesinde kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınlara yönelik projelere devam edeceklerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:11 - Kaynak: AA
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