Mezitli'de üretici kadınlardan "imece usulü" kış hazırlığı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde üretici kadınlar, kış aylarında satışa sunulacak olan ürünlerini imece usulü hazırlıyor.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuyuluk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üreticileri, ilçede yetişen şeftalilerini gıda teknikerleri desteğiyle komposto haline getirdi.
Hazırlanan şeftali kompostoları, kış aylarında belediyeye bağlı bir kafede satışa sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:31 - Kaynak: AA
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