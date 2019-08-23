Son Dakika Haberleri: Mezitli'de yabancı konuklar, engelli öğrencilerle buluştu
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Mezitli'de yabancı konuklar, engelli öğrencilerle buluştu

34 dakika önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde yabancı konuklarla, engelli öğrenciler bir araya geldi.

Mezitli'de yabancı konuklar, engelli öğrencilerle buluştu, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde yabancı konuklarla, engelli öğrenciler bir araya geldi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden ilçeye gelen yabancı konuklar, engelli öğrencilerle, Mezitli Belediyesi Su Dünyası'da buluştu. Düzenlenen etkinlikte yabancı konuklarla engelli çocuklar, akua parkta eğlenip, şarkı söyledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, özel çocuklarla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Özel çocuklarla yabancı konukların da ilgilendiğini aktaran Tarhan, "Biz, bu çocuklarımızla ne kadar ilgilenirsek, çok daha özel olacaklar. Her şeyi başaracak yeteneğe sahipler. Yeter ki imkan verelim ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açalım. Onların da herkes gibi gerekli eğitimi aldıklarında çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Herkesin yapacağı bir şey vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu da ilk kez akua parka gelen engelli çocukların güzel vakit geçirdiğini belirterek, bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

İspanya'dan gelen Nuria Calatayud Comerma da Türkiye'de olmaktan ve böylesi önemli tecrübeler yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

Hong Kong'tan gelen Howai Lok ise engelli arkadaşlarıyla vakit geçirmelerinin kendilerine deneyim kattığını kaydetti.

Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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