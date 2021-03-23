Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor - Son Dakika

Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor

23.03.2021 13:58
Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi, Ahmet Baran ve Terennüm Korusu Sanat Çarşısında muhteşem bir konser verirken, Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezinde ressam Nimet Sarıbay resim sergisi açtı. Başkan Tarhan, evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara ziyarette bulunarak sohbet etti.

Başkan Tarhan, Mezitli'nin aktif yaş alan vatandaşları ile birlikte 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Ahmet Baran ve Terennüm Korusu Sanat Çarşısında Pandemi tedbirleri çerçevesinde bir konser düzenledi. Türk manat müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde, Mezitli'nin aktif yaş alan vatandaşları, şarkılara eşlik ettiler. Başkan Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Mezitli Belediyesi Aktif Yaş Alma Evi'nin misafirleri, Sanat Çarşısı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Sahnede eserlerini seslendiren koronun konserine izleyiciler de sesleriyle ve danslarıyla destek verince Sanat Çarşısı meydanında unutulmaz anlara tanıklık edildi. Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından Başkan Tarhan, Ahmet Baran ve koro üyelerine çiçek verdi.

Başkan Tarhan, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Mezitli Belediyesi Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezinde düzenlenen resim sergisinin açılışını da yaptı. Belediye Meclis üyeleri ve sanatseverlerle ile birlikte sergiyi gezen Tarhan, ressam Nimet Sarıbay'dan resimler hakkında bilgi aldı. Tarhan, fırçayla mozaik tekniğiyle özel olarak hazırlanmış 40 eserin bulunduğu serginin Belediye Hizmet Binası Galerisinde de sergilenmesi davetinde bulundu. Daha sonra bir dizi ev ziyaretinde bulunan Tarhan, yaşlılıktan dolayı evinden çıkamayan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Mezitli'de yaşayan her vatandaşın yaşadığı kentte mutlu olması için projeler geliştirdiklerini aktaran Tarhan, sıkıntıların giderilmesinde birebir yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekti.

"Yaşlı kelimesini kabul etmiyoruz"

'Yaşlı' kelimesi yerine 'aktif yaş alma' tabirini kullandıklarına dikkat çeken Tarhan, hangi yaşta olursa olsun, her Mezitlilinin paylaşım ve üretim içerisinde yer alması gerektiğini söyledi. Mezitli'de 7'den 70'e her insanın üretim içerisinde bulunduğunu aktaran Tarhan, "Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın bir üretim içerisinde bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle biz yaşlılığı kabul etmiyoruz ve her insanımızın spor, müzik, sanat ne olursa olsun bir şeyle meşgul olmasını istiyoruz. Daha birkaç gün önce ileri yaştaki insanların en büyük sıkıntılarından birisi olan özellikle Alzheimer üzerinde müziğin ne denli faydalı olduğunu gösteren bir çalıştay gerçekleştirdik. Biz inanıyoruz ki, sürekli sosyal çalışma ve üretim içerisinde bulunan vatandaşlar, daha sıkıntısız bir yaşam sürüyor" dedi. - MERSİN

Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor
Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor
Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor
Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor

Ahmet Baran, Mezitli, Mersin, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü! Paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü! Paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Eşini öldürdükten sonra Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı         
14:34
Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu         
14:16
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak? İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?         
14:05
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti         
13:22
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu         
13:09
Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor         
13:07
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum         
12:50
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 15:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei