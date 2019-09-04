Mezitli'de Zabıta Haftası kutlandı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından, Zabıta Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşan Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, vatandaşın hayatında huzurun, güvenin ve sağlığın teminatı olmaya devam edeceklerini söyledi. Her zaman çalışanlarını desteklemesinden dolayı Başkan Tarhan'a teşekkür eden Solak, "Zabıta teşkilatı Atatürk ve devrimlerine bağlı olarak görev yapıyor. Vatandaşımızın sevgi ve güvenini kazanmış olan Zabıta teşkilatımızın 193. yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyorum. Belirlenen kurallar çerçevesinde görevimizi layığı ile yerine getirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.



Zabıtaların, vatandaşla ve esnafla olan ilişkilerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bakması gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan ise "Kuruluşundan bu yana kentler çok değişti. Kentlerle birlikte yönetim anlayışları da değişti. Zor bir göreviniz var. Maalesef genel olarak karşılaştıkları vatandaşlar kurallar çerçevesinde davranmayan kişiler. Bu durum işlerini daha da zorlaştırıyor. Bizler evlerimizde yatarken sizler çalışıyorsunuz. Sizlerden tek bir istediğim var, vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklarınız sizlere büyük yükler getiriyor. Sizlerin her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.



Özverili ve fedakarca çalışan zabıta personelinin meslek onurunu güçlendirerek kurumsal kimliğini geliştirecek önlemler aldıklarını kaydeden Tarhan, "Vatandaşın gelip de, zabıtamızın layığı ile görevini yaptığını söylediği zaman biz de mutlu oluyoruz. Bu yönde zabıtamızı geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm çabamız halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir. Siz değerli zabıta arkadaşlarımın haftasını ve zabıta teşkilatının 193'ncü kuruluş yıl dönümlerini kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN