Son Dakika Haberleri: Mezitli Deresi Çevresinde Yeni Yaşam Alanı Oluşturuluyor

Mezitli Deresi Çevresinde Yeni Yaşam Alanı Oluşturuluyor

22 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Deresi çevresinde düzenleme projesini hayata geçirdi.

Mezitli Deresi Çevresinde Yeni Yaşam Alanı Oluşturuluyor, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Deresi çevresinde düzenleme projesini hayata geçirdi. Bölgenin yeni bir cazibe merkezi olması planlanan projede çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Tarhan'ın yoğun ısrar ve talepleri üzerine Devlet Su İşleri Müdürlüğü dere ıslah çalışmasını tamamladı. Mezitli Deresi kenarı çevre düzenleme projesi için çalışmaya başlayan belediye ekipleri, denizden dağların eteklerine kadar yaya ve bisiklet yolu yapacak, oyun ve oturma grupları yerleştirecek.

Projeyle ilgili açıklama yapan Tarhan, ilçenin ortasından geçen Mezitli Deresi'nin ıslah edilmemesi nedeniyle kirli ve kötü görüntü oluştuğunu, ancak yeni çalışmayla bunların kaybolduğunu belirtti. Tarhan, "Mezitli Deresi çevresinin daha aktif kullanılan bir alan olması için bir proje geliştirdik. Kerim Afşar Parkı, Şehit Yiğitcan Çiğa Parkı, Balık Pazarı, Su Dünyası, Masal Park, Emekli Evi, Kent Konseyi ve STK binası, Kadın Üretici Pazarı, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane, Güneş Park ve Kültür Merkezi gibi çok sayıda projeyi Mezitli Deresi boyunca hayata geçirdik. Dere boyunca yapacağımız yürüyüş ve bisiklet yolu Güneş Park'ın kuzeyine kadar devam edecek. Oturma grupları, spor alanları, sosyal faaliyet alanlarıyla son derece modern ve tercih edilen bir yer olacak. Halkın bu bölgeyi daha yoğun kullanmalarını amaçlıyoruz" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri, Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel
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