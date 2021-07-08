Mezitli Devlet Hastanesi için zemin etüt çalışmaları başladı - Son Dakika

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Mezitli ilçesinde inşa edilecek olan devlet hastanesinin 2023 yılında bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 150 yatak ve 50 ünite olarak planlanan Mezitli Devlet Hastanesinin proje ihalesi kapsamında zemin etüdü çalışmaları başlatıldı.

Hastanenin yapılacağı sahayı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceviz, hastanenin proje ihalesinin Sağlık Bakanlığınca 2019'da gerçekleştirildiğini, bu yılın mayıs ayında da ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldığını belirtti.

Zemin etüt çalışmalarının birkaç ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Ceviz, "2023 yılının üçüncü çeyreğinde inşaatın bitmesini bekliyoruz. Burası tamamlandığında Mersin'in batısında yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de buraya ayrı bir değer katacak." ifadesini kullandı.