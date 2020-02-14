Mezitli evlendirme memurluğunda 'Sevgililer Günü' yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli evlendirme memurluğunda 'Sevgililer Günü' yoğunluğu - Son Dakika

Mezitli evlendirme memurluğunda 'Sevgililer Günü' yoğunluğu

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda, '14 Şubat Sevgililer Günü' dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Mezitli evlendirme memurluğunda 'Sevgililer Günü' yoğunluğu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda, '14 Şubat Sevgililer Günü' dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da özel bir günde mutluluklarını resmileştirmek isteyenlere sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.


Gün boyu 17 çiftçin nikahını kıyarak mutlu bir yaşama geçmelerine imza atan Başkan Tarhan, genç çiftlere içerisinde karaağaç tohumlarının bulunduğu, nikah defterine imza attıkları kalemi hediye etti. Çiftlerin ve ailelerin büyük heyecan ve mutluluk yaşadığı nikah töreninde, nikah cüzdanını da gelinlere veren Tarhan, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık ve güzel olması için mutlu bireylere ihtiyaç olduğunu ifade eden Tarhan, "14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha özel bir gün haline getirmek isteyen çiftlerimizin nikahını kıydık. Tam 17 çiftimiz bu özel günde evlenmek için müracaat etti. Gençlerin tüm hayallerini barış içerisinde, terörün, işsizliğin olmadığı, herkesin yüzünün güldüğü, mutlu olduğu bir ülkede yaşamalarını diliyorum. Yaşam bana mutlu bir evlilik ve başarılarıyla gurur duyabileceğim çocuklar verdi. İstiyorum ki, tüm çiftlerimizin tamamı bizimkilerden çok daha fazla mutluluk dolu olsun" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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