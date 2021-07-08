Mezitli Belediyesi tarafından vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm için hayata geçirilen Mezitli Halk Masası, belediyenin resmi internet sitesinden de 7 gün 24 saat hizmet vermeye de başladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Masası, sorunların hızlı bir şekilde çözümünü sağlıyor. Daha önce belediye hizmet binasının girişinde vatandaşlara hizmet veren Mezitli Halk Masası, 'www.mezitli.bel.tr' adresinden de hizmet başladı. Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşın belediyeye gelmeden telefon ya da bilgisayar aracılığı ile www.mezitli.bel.tr adresinden 'Halk Masası' bölümüne giriş yapması gerekiyor. Vatandaş, açılan sayfada 'Talep/Öneri - Şikayet' butonunu tıklayarak kişisel bilgileri ile talep, öneri veya şikayetini girdikten sonra dilerse belge ya da fotoğraf da ekleyebiliyor. Gönderinin onaylanmasının ardından vatandaşın telefonuna, talebin ya da şikayetin alındığına dair kısa mesaj gönderilerek, takip numarası ile yaşanan sıkıntıyla ilgili gelişmeleri takip edebileceği bilgisi aktarılıyor.

Belediye personeli tarafından alınan talep anında değerlendirilerek ilgili birime aktarılıyor ve çözümünün yapılması sağlanıyor. Talebin sonuca ulaştığı bilgisi de yine vatandaşlara mesajla iletiliyor. Uygulamanın başka bir avantajı ise dileyen vatandaşlara canlı destek verebilmesi. Vatandaşlar, belediye personeli ile doğrudan görüşme yaparak sorununu aktarabiliyor.

"Talep ve şikayetleri anında aktaracak bir ekip görevlendirdik"

Mezitli Belediyesi olarak öncelikli hedeflerinin vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların en hızlı biçimde çözülmesi olduğuna vurgu yapan Başkan Neşet Tarhan, bu amaçla Mezitli Halk Masası uygulamasını geliştirdiklerini ve www.mezitli.bel.tr adresli belediye internet sitesini yenilediklerini belirtti. Başkan Tarhan, sorunların acil çözümü konusunda talep ve şikayetleri anında aktaracak bir ekip görevlendirdiklerinin altını çizdi. Vatandaşların hizmete ulaşma ve sorunların çözümü konusunda işlemlerin kolaylaştığını ifade eden Tarhan, "Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız belediye hizmet binamıza gelmeden, telefonla ya da bilgisayarla sorunlarını aktararak çözüme ulaşabiliyorlar. Bu yöntemle sıkıntı yaşanan alanlar daha hızlı tespit edilebiliyor. Bu durum belediyemiz açısından da sorunun büyümeden çözülmesi bakımından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı 'Mezitli Halk Masası' uygulamasını kullanmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN