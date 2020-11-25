Mezitli, kadın şiddetine karşı tek ses oldu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesinin Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte Mezitlililer kadına yönelik şiddete karşı tek ses oldu. Etkinliğe, Mersin'de 3 yıl önce kaldığı evde polis tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin ve babası Bekir Şahin da katılarak, kızlarının resminin bulunduğu 'Feray İçin Adalet İstiyoruz' yazılı pankart açtı.

Mezitli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Zabıta Müdürlüğü binası önünde etkinlik düzenledi. Binanın dev turuncu bayrak ve pankartlarla donatıldığı etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Feray Şahin'in ailesi, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve kooperatif üyeleri, Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, tüm katılımcılara şiddetin sembolü olan turuncu renkte maske dağıtılırken, kadınlar da 'Kadına şiddete hayır' yazılı dövizler taşıdı.

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok yönlü mücadeleyi gerektiriyor"

Katılımcıların tamamına yakınının siyah kıyafetle yer aldığı etkinlikte sivil toplum kuruluşları adına konuşan Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, kadınların hem aile içerisinde hem de kamusal alanda şiddetle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Yılgör, "Kadınlar, dayak, tehdit, öldürme, taciz ve tecavüzün yanı sıra duygusal, sözlü ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Küçük düşürücü, tehdit edici, kontrol edilmesiyle, akılsız, güçsüz ve zayıf hissettirmeyle, yalnızlaştırmayla, hakaretle karşılaşıyorlar" dedi.

En yaygın şiddet türlerinden birinin de ekonomik şiddet olduğuna vurgu yapan Yılgör, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok yönlü bir mücadeleyi gerektiriyor. Bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadının ekonomik, sosyal ve siyasal güçlenmesinin sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda faillerin cezalandırılması, şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınların korunmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Bu yıl 269 kadınımız öldürüldü"

Başkan Tarhan ise Mezitli'nin haklarını arama ve demokratik yaşama katılım yönünde çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Daha birkaç gün önce, 20 Kasım'da Kent Konseyi Çocuk Meclisimiz ile Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladık. 10 Aralık'ta da İnsan Hakları Gününü kutlayacağız. Bugün ise Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. Kadınlar daha aydınlık bir gelecek için bugün, dünyanın her yerinde turuncu etkinlikler düzenleniyor, turuncu haberler yapılıyor, binalar turuncuya boyanıyor. Bizim de yaptığımız gibi billboardlar turuncuya boyanarak kitleler bilgilendiriliyor. Bu soruna dikkat çekiliyor. Şiddetin son bulmasına yönelik yaklaşımlara dikkat çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda kadına ve çocuğa yönelik şiddetin artış gösterdiğine dikkat çeken Tarhan, "Bu yıl 269 kadınımız öldürüldü. Bir günde 4 kadının öldürüldüğü de oldu. Özgecan Aslan'ımız öldürüldü. Mimar stajyer kızımız Feray Şahin öldürüldü. Daha başka bir acı yanı da halen yargı süreci tamamlanmadı. Geç gelen adalet, adalet değildir. Bu gecikmeler ve hafif cezalar caydırıcı olmayıp, özendirici oluyor. Hala kadının adı yok. TBMM'de verilen 54 yasa teklifinden sadece bir tanesi kadınlarla ilgili. Yasaları zamanında uygulayarak, kadınlarımızın statüsünü her alanda güçlendirerek şiddetin önüne geçebiliriz" dedi. - MERSİN