Son Dakika Haberleri: Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü
Son Dakika Güncel Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü - Son Dakika

Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü

6 saat önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi, kadına şiddete karşı ilçeyi turuncu renklerle donattı.

Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü, System.String[]

Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi, kadına şiddete karşı ilçeyi turuncu renklerle donattı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Hayata geçirdiğimiz projelerle kadınlar ekonomik özgürlüğünü kazanarak şiddeti yenecektir" dedi.


Mezitli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentte bulunan üst geçitleri, direkleri billboardları, Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasını dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renkle ışıklandırdı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleşen süslemeler vatandaşlardan yoğun destek aldı. Mezitli'nin çok özel bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Neşet Tarhan, "Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli'de de kadına şiddet konusunda sesimizi kadınlarla birlikte çıkaracağız. Kadınların erkeklerle birlikte yan yana geliştiği ve başarılı olduğu, yetenekleri ve liderliklerini kabul eden toplumlarda yetiştikleri bir dünyaya inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediye. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. ve bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor bu zinciri kırmak istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]