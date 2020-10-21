Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'dan mahalle ziyaretleri

21.10.2020 14:55
Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'dan mahalle ziyaretleri, System.String[]

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, ilçe kırsalındaki mahallelere ziyarette bulundu.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, ilçe kırsalındaki mahallelere ziyarette bulundu.

Erdoğdu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Nusret Atılgan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Köken, İlçe Müftüsü Süleyman Şahin ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kamuran Zengin ile Kale ve Doğlu mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki okullarada da giden Erdoğdu, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Erdoğdu, daha sonra Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında 2017'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İlçe Müftüsü Süleyman Şahin, burada Kur'an-ı Kerim okuyup şehitler için dua etti.

Süleyman Şahin, Nusret Gökçe, Jandarma, Mezitli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

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