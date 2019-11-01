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Son Dakika Güncel Mezitli Narenciye Festivali'ne hazır

Mezitli Narenciye Festivali'ne hazır

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7. Mersin Narenciye Festivali hazırlıklarını tamamladı.

Mezitli Narenciye Festivali'ne hazır, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7. Mersin Narenciye Festivali hazırlıklarını tamamladı.


Festival alanında kendisine ayrılan bölümü narenciye temalı figürlerle donatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ziyaretçilerin güzel vakit geçirmesi için tüm hey şeyi düşündü. Alanın tamamını masal kahramanları ile donatan ekipler, narenciye ürünlerinden ev, köprü ve şelaleler yaptı. Festivalde, Mezitli Belediyesi standını ziyaret edecek konuklara ilginç sürprizlerde hazırlandı. Hazırlanan tünelden geçen konuklar, kullandıkları pet şişelerle basket atarak narenciye aromalı kokulara sahip olacaklar. Mersin Narenciye Festivali tanıtım organizasyonu kapsamında Mersin'i dolaşan kortej de Mezitli'den geçti. 7 farklı ülkeden folklor gruplarının gösteri yaptığı Mezitli Zabıta Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinlikte sergilenen danslar, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Narenciyenin başkenti olarak adlandırılan Mersin'de gerçekleşen festivalin paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mezitili Belediye Başkan Neşet Tarhan, "Festivalimiz birkaç yıldır Mezitli'de bulunan Galatasaray ve Side Harabeleri arasında gerçekleştiriliyor. Tarım kadar turizmi de hedefleyen bu festivalin Mezitli'de yapılacak olması tesadüf değil. Mezitli tüm zenginlikleri bünyesinde barındırıyor" dedi.


Festival için çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Tarhan, "Konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Onlara küçük sürprizler hazırladık. Eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlayacağız. Festivale gelecek olan tüm Mersinlileri Mezitli Belediyesi standına bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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