Mezitli'nin minikleri yeni yılı kostüm partisi ile karşıladı - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. 2020 yılını 'kostüm partisi' ile karşılayan çocuklar, müzik eşliğinde zumba yaptı, kırmızı halıda kıyafetlerini sergiledi.



Etkinlikte, birbirinden ilginç kıyafetlerle dans eden çocukların coşkusu doruğa çıktı. Minikler ve öğretmenlerinin doyasıya eğlendiği etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da katıldı. 2020 yılını 'kostüm partisi' ile karşılayan çocuklar, müzik eşliğinde zumba yaptı. Zumba eğitmenleri eşliğinde birbirinde zor figürleri başarıyla sergileyen minikler, eğlencenin tadını çıkardı. Daha sonra kırımızı halıda kıyafetlerini sergileyen minikler, velilerine unutulmaz anlar yaşattı. Hazırlanan yaş pastayı öğretmenleri ile birlikte kesen minikler, 2020'nin mutlu bir yıl olmasını dilediler.



Başkan Tarhan'da 2020 yılının minikler ve aileleri için sağlıklı ve neşe dolu geçmesini dileyerek, "Başta çocuklarımız olmak üzere hepimiz için daha güzel bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılda hepimiz daha uzamış, daha büyümüş ve geleceğe daha umutlu bakabilmenizi diliyorum" dedi. - MERSİN