Mezitli'nin şampiyon kadınları TBMM'de

Bir yılda iki farklı yarışmadan şampiyonluk kazanan Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarında tezgah açan kadınlar, ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın gurur projesi olan ve bir yılda iki ödül birden kazandırarak Mersin'in tanıtımına katkı sağlayan kadın üretici pazarında tezgah açan üretici kadınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısına katıldı. Dünyanın en geniş katılımlı yarışmalarından Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri ve Milan Paktı Ödülleri şampiyonluğu olan üretici kadınlar, kazandıkları ödülleri Başkan Tarhan'la birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması öncesi, "Sadece sporda değil her alanda büyük başarılara tanık oluyoruz. Mezitli Belediyesi'nin üretici kadınları son bir yılda iki ödül birden alarak göğsümüzü kabartmışlardır. Dünya Kadın Çiftçiler Günü gibi anlamlı bir günde kazandıkları ödülleri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim ediyorlar" sözleriyle kürsüye davet edilen üretici kadınlar yoğun ilgi gördü.



CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır'ın da hazır bulunduğu törende üretici kadınlar, Kılıçdaroğlu'nu Mezitli'ye davet etti. Kadınların davetine karşılık en kısa sürede geleceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Mezitli'mizden gelen üretici kadınlarımız üretimleriyle bir yılda iki uluslararası ödül alarak göğsümüzü kabarttılar. Üretici bir kadınımız ödülü takdim ederken 'bu ödülü size veriyoruz ama sizden de bir söz istiyoruz. Mersin'e Mezitli'ye bekliyoruz' dedi bende söz veriyorum geleceğim. Kadının elinin değdiği yerde zenginlik var, bereket var. O yüzden kadının üretiminin önündeki bütün engellerin kaldırılması lazım" dedi.



Kadınların kazandığı ödüller, Kılıçdaroğlu'nun konuşma süresince kürsüde kaldı. - MERSİN