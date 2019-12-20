Mezitli'nin yılbaşı süslemeleri gönüllülerden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli'nin yılbaşı süslemeleri gönüllülerden - Son Dakika

Mezitli'nin yılbaşı süslemeleri gönüllülerden

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesinin düzenleyeceği yılbaşı şenliğinin hazırlıklarında en büyük destekçisi gönüllü kadınlar oldu.

Mezitli'nin yılbaşı süslemeleri gönüllülerden, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesinin düzenleyeceği yılbaşı şenliğinin hazırlıklarında en büyük destekçisi gönüllü kadınlar oldu. Mezitli Belediyesinin gönüllü kadınları, hazırladıkları el örgüsü süslemelerle kutlama alanını rengarenk donatıyor.


Yılbaşı şenliği için haftalar öncesinden hazırlıklara başlayan kadınlar, alanı yeni yıl kutlamaları için hazırlamaya çalışıyor. Mezitli Belediyesi Örgü Evinin hazırladığı süslemelerin yanında Menderes Mahallesi Gönüllüleri de yılbaşı süsleri için örmeye devam ediyor. Tamamen gönüllü olarak çalışmalarını sürdüren kadınlar, renkli yılbaşı topları, konfetiler ve yılbaşı temalı biblolar hazırlıyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özel çiçek ve süslemelerle donattığı alanda açılacak pazar için stantlar da oluşturulmaya başlandı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, 2020 yılını Mezitlililerle birlikte karşılayacağı şenlikte, Çağdaş Anadolu ve Grup Kibrit Kutusu konser verecek, çekiliş ve sürprizler gerçekleştirilecek. DJ performansları, kareoke etkinliği ve çeşitli sürprizlerle renklenecek olan ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek yılbaşı şenliği öncesinde 28 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında Yılbaşı Pazarı kurulacak.


Başkan Tarhan'ın çalışma azmi ve motivasyonunun kendilerini de etkilediğini ifade eden kadınlar, "Neşet Tarhan'ın bizim için yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız sönük kalır. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Mezitli'nin farklı ve örnek bir kent olduğunu herkese göstereceğiz" dediler.


Mezitli halkının her zaman çağdaş çizgisiyle öne çıktığını vurgulayan Başkan Tarhan ise "Her zaman 'Burası Mezitli' diyerek farkını ortaya koyan halkımıza unutulmaz bir yılbaşı etkinliği yaşatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı acısıyla tatlısıyla 2019'u uğurladığımız ve yeni umutlarla 2020'yi karşılayacağımız gecede eğlencemize ortak olmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yıllarının umutlu olmasını dilerim" diye konuştu. - MERSİN

Menderes, Yılbaşı, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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