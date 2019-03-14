Son Dakika Haberleri: Mezitli Örgü Kardeşliği Projesi Hayata Geçti

Mezitli Örgü Kardeşliği Projesi Hayata Geçti

1 saat önce

Mezitli Belediyesi Örgü Evi, ortak bir proje hazırlayarak hayata geçirdi.

Mezitli Örgü Kardeşliği Projesi Hayata Geçti, System.String[]
Mezitli Belediyesi Örgü Evi, ortak bir proje hazırlayarak hayata geçirdi. Mezitli Özgü Kardeşliği adı verilen proje ile üretilen ürünler ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılacak.

Mezitli Belediyesi Örgü Evi'nin, Harmoni Örgü Evi ve bir iplik firması ile ortak hazırladığı projenin açılışı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TEMA Mersin İl Temsilciliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği temsilcilerinin katıldığı törenle yapıldı.

Törende konuşan Milletvekili Antmen, kadınlar el attığı her işin mutlaka başarıya ulaştığını ifade ederek, "Gururla söylüyorum ki, nerede başarılı bir proje varsa onu hayata geçiren Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'dır. Neşet Tarhan'ın arkasındaki en büyük gücü de kadınlarımızdır. Başkanımız çok iyi biliyor ki, bir işe kadınlarımız el atmışsa sonunda mutlaka başarı vardır. Başkanımızı ve kadınlarımızı bu duyarlı yaklaşımından dolayı kutluyorum" dedi.

Kadının güçlenmesi için her fırsatı sunduklarını söyleyen Başkan Tarhan da "Kadınlarımız burada boş zamanlarını geçiriyorlar, örgü yapıyorlar. Bilmeyenler örgü öğreniyorlar. Her çarşamba günü workshop çalışması var. Burada yeni işlemeler öğreniyorlar. Öğrenmekle de kalmayıp içerisinde yer aldıkları projelerle sosyal sorumluluklarını da yerine getirmiş oluyorlar. Tüm emek veren kadınlarımızı kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel
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