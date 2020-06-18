Mezitli'ye engelsiz belediye binası - Son Dakika

Mezitli'ye engelsiz belediye binası

Mezitli'de erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla dikkat çekiyor.

Mezitli'ye engelsiz belediye binası, System.String[]

Mezitli'de erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla dikkat çekiyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül ayından bu yana Atatürk Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Mezitli Belediyesi, hizmet binası ile dikkat çekiyor. Erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla çok özel bir yere sahip. Engelli vatandaşlar ve çalışanlar başta olmak üzere bireylerin erişilebilir bir yapı içerisinde yardımsız hareket etmeleri, psikolojik açıdan kendilerini iyi ve rahat hissetmesi anlamında büyük önem taşıyor.


Engelli vatandaşlar hiçbir yardıma gereksinimi olmadan caddeden itibaren her noktaya ulaşabiliyor, hizmetini alıyor. Her katta üç farklı noktada engellilere özel tuvalet ve lavabolar özel tasarımıyla ihtiyaca cevap veriyor. Yeni teknolojisi, hizmet üretimini, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması ve enerji tasarrufu da sağlayabiliyor.


Mezitli Belediyesinde santral görevlisi olarak çalışan Seden Serin, çok özel bir binada çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Her alanın vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için tasarlandığını vurgulayan Serin, "Buraya gelip giderken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Tüm alanlar engellilerin giriş çıkışına yardım almadan hareket edebilmesine uygun. Rampalar, asansörler, her noktaya ulaşım imkanı sağlıyor. Lavaboları, sosyal mekanları, engelliler rahat kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Hiçbir sıkıntı yaşamadan her alandan yararlanabiliyorum. Engelli vatandaşlarımızın da belediyemizin tüm birimlerini diledikleri gibi gezebilecekleri özle bir yapıya sahip" dedi.


"Projemizi üretirken yoksun kesimlerin empatisini yapıyoruz"


İlçede 13 binin üzerinde engellinin yaşadığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Engelli vatandaşlarımıza yüzde 10'luk bile bir destek sağlıyorsak ne mutlu bize. Engellilere özel yaptığımız çalışmaların yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engellileri özellikle gözetiyoruz. Mezitli'de hayata geçirdiğimiz Down Kafe, Türkiye çapında oldukça bilinen bir yer oldu ve bu projemiz belediyemize ödül kazandırdı. Yine belediye hizmet binamızı başta engellilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde hizmet alabilmesi amacıyla tasarladık. Özellikle belirtmek istiyorum ki, engelliler için proje üretmek onların yaşamlarını ne zorluklarla geçirdiklerinin empatisini yaparak mümkün olabiliyor. Göreve ilk geldiğimde görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla kurulan çadırda ne denli zorlandığımızı görmek bizi projelerimizi hazırlarken daha hassas davranmaya sevk etti. Engelli olmak ve özellikle de engelli ailesi olmanın zorluğunu çok iyi anlıyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli'ye engelsiz belediye binası - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi         
00:04
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım         
23:59
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı         
23:47
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti         
23:45
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi         
22:14
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 00:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezitli'ye engelsiz belediye binası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]