Mezitli'ye ikinci sanat durağı yapıldı

Mezitli Belediyesi, sanatsal figürlerinin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de Mezitlililerin büyük ilgisini çeken Sanat Durağının ikincisini Demokrasi Meydanı yanında hayata geçirdi. İçerisinde 450 bin cam mozaik parça kullanılarak yapılan Van Gogh'un en ünlü eseri Yıldızlı Gece'nin de yer aldığı Sanat Durağında, vatandaşların ücretsiz kitap alıp okuyabileceği Sokak Kütüphanesi de kuruldu.



Çeşitli sanatsal etkinlilere ev sahipliği yapacak olan ikinci Sanat Durağının açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Akdeniz Rotary Kulübü Başkanı Bahar Tufan, Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Tarhan, sokağın oluşturulmasına katkı sağlayan Bahar Tufan'a anı tabağı, Van Gogh resmini yapan sanatçılar Melikşah Yıldırım ve Arzu Koraltan'a teşekkür plaketi verdi.



"Sanat Durağı, tüm Mersinlilerin buluşma noktası oldu"



Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, Mezitli'yi kültürel ve sanatsal yönden zenginleştirmek istediklerini söyledi. Mezitli'nin 24 saat yaşayan bir kent olması ve bu güzelliklerin tüm vatandaşlar tarafından kullanılması için çaba sarf ettiklerini belirten Tarhan, "İlk açtığımız Sanat Durağı sadece Mezitlililerin değil, tüm Mersinlilerin buluşma noktası oldu. Vatandaşlarımız orada sadece sanatsal etkinlikler yapmıyor, aynı zamanda çok önemli sosyal projeler de gerçekleştiriyorlar. Kent Konseyimizle birlikte yeniden harekete geçerek belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ikinci Sanat Durağımızı oluşturduk. Sanat Durağımızın yerel sanatçılarımız tarafından uygun şekilde kullanılması için gereken desteği vereceğiz. Burada sokak müzisyenlerimiz şarkılarını seslendirebilir, ressamlarımız sergi açabilir, tiyatrocularımız mini skeçler sergileyebilir, dans etmeyi sevenler dansları ile renklendirebilirler" dedi.



İkinci Sanat Durağında bir de Sokak Kütüphanesi bulunduğunu vurgulayan Tarhan, "Toplumsal refahın artmasının tek yolu, eğitim seviyesinin yükselmesidir. Gerçek anlamda demokrasi için toplum olarak daha aydın olmak zorundayız. Daha aydın olmanın yolu da önce çok okumaktan geçer. Maalesef okumayan bir toplumuz. Biz bu seviyeyi yükseltmeye çalışıyoruz. Yarınlarda her köşede bu kitap okuma kulübelerinden görebileceksiniz. Biz de farklı projelerimizle bunu pekiştireceğiz. Kültüre, sanata ve kitaba daha fazla yer vererek Mezitli'yi dünyada daha iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu.



"Sokak kütüphanesinde kitaplar ücretsiz alınıp okunabiliyor"



Bahar Tufan da Mezitli Belediyesi ile ortak çalışma yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Daha önce Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yanında açtıkları Sokak Kütüphanesinin ikincisini Sanat Durağında açtıklarına vurgu yapan Tufan, en güzel yatırımın kitaba olan yatırım olduğunu ifade etti. Vatandaşların kitaba daha kolay ulaşabilmesi için başlattıkları sokak kütüphanesinin ikincisini yine Mezitli Belediyesiyle yaptıklarını belirten Tufan, "Bizim için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Sokak kütüphanesinde kitaplar ücretsiz alınıp okunabiliyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, okudukları kitapları düzgün muhafaza etmeleri ve yanında bir kitap daha hediye getirmeleri. Mezitlililerin desteğiyle sokak kütüphanemizi daha zengin hale getirmek istiyoruz. Artık Sokak Kütüphanemiz Mezitlililere emanet. Halkımızdan tek isteğimiz buradan kitap alıp okuduktan sonra geri getirirken bir kitapta kendilerinin hediye ederek zenginleşmesini sağlamalarıdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN