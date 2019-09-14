Mezitli'ye yeni kent merkezi

Mezitli Belediyesi tarafından Yenimahalle ile Atatürk Mahallesi'nin kesişme noktasına yapılan belediye hizmet binasının ardından, kaymakamlık binası yapılması için arsa tahsis edildi. Yaklaşık 6 bin 500 metrekare alanda 4 kat olarak inşa edilecek olan kaymakamlık binası tamamlandığında tapu, nüfus, sosyal yardımlaşma gibi müdürlükler aynı çatı altında buluşacak.



Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık hizmet binası gibi kamu kurumlarını da içerisine alan yeni kent merkezi projesi, bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından da beğeni ve heyecanla karşılandı.



"Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz"



En büyük hayalinin çok merkezli bir kent oluşturmak olduğunu söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenimahalle ve Atatürk mahallerimizin orta noktasına modern bir yapıda, uzun yıllar kurumun ihtiyacına yanıt verecek bir hizmet binası yaparak ilk adımı attıkları bilgisini verdi. Daha sonra aynı bölgede kaymakamlık binası yapılması için arsa tahsis ettiklerini ifade eden Tarhan, "Asıl hedefimiz yerel yönetimlerin ve mahalli idarelerin aynı yerde olmasıdır. Halkımıza daha iyi hizmet verebilme ve kolaylaştırma açısından böyle bir hizmete gerek duyulduğu görüşündeyiz. Belediye binamızı tamamlamamızın ardından kaymakamlık binası inşaatı da başladı. Biz belediye binamızla aynı dönemde bitirilmesini planlıyorduk ama yaşanan ekonomik krizin inşaat sektörünü etkilemesi nedeniyle projeye biraz geç başlandı. Yaptığımız girişimler sonrası kaymakamlığın yanı sıra çeşitli kamu kurumları aynı çatı altında hizmet vermeye başlayacak. Bununla paralel olarak, eski hal tesislerinde de yıkım çalışmasına başladık. Yapılacak yıkım sonrası alanın altı otopark, üzeri ticaret merkezlerinin de yer aldığı kent meydanı olacak şekilde proje hazırladık. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Mersin'in en büyük ve en modern kent meydanı Mezitli'de bulunacak. Bu bölge, ikinci bir kent merkezi durumunda olacaktır" dedi.



"Önemli olan ilçede yaşayanların mutlu olması"



Mezitli'yi 3 merkezi olan bir kent olarak düşündükleri bilgisini veren Tarhan, "Eski belediye binamızın da bulunduğu bölge şuan mevcut çarşı olarak kullanılıyor. Bu proje ile birlikte ikinci bir kent merkezine daha kavuşmuş olacağız. Sonra üçüncü kent merkezini de Tece'de otoban bölgesine düşünüyoruz. Çok hızlı gelişen Mersin'in ve Türkiye'nin en modern ve çağdaş olan ilçesi Mezitli'nin ihtiyaçlarına cevap verebilmek istiyoruz. Önemli olan halkımızın mutluluğudur. Mezitli, mutlu insanların yaşadığı bir kent olsun istiyoruz. Bu mutluluğu sağlamak amacıyla bu tür planlamalar yapıyoruz" diye konuştu.



"Bu bölge Mersin'in en önemli yeri olacak"



İlçede esnaflık yapan işletmeci Mikail Arslan, Mezitli Belediyesi'nin Atatürk Mahallesi'ne taşınmasından sonra kendisinin de işyerini bu bölgeye taşıdığını belirterek, "Ben zaten Mezitli Belediyemiz Atatürk Mahallesi'ne geldikten sonra işletmemi burada açma kararı aldım. Şimdi Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın girişimleriyle kaymakamlık binası da buraya geliyor. Sadece kaymakamlık değil, tapu, nüfus gibi müdürlükler gelecek. Kent meydanının yapılmasıyla bu merkez çok hızlı bir biçimde gelişecek. Sanayi ve hal tesisleri de başka bölgeye taşınınca bu bölge Mersin'in en önemli yeri haline gelecek" ifadelerini kullandı.



"Yüzde 100'e varan nüfus artışı var"



Akdeniz Mahallesi Muhtarı Kemal Aydoğdu ise Başkan Neşet Tarhan'ın göreve gelmesiyle birlikte Mezitli'nin yaşanabilir bir kent konumuna geldiğini dile getirerek, "Modern bir kent haline gelmesinde Başkanımız Neşet Tarhan'ın büyük payı var. Yaşanan bu gelişme ile nüfusumuzda yüzde 100'e yakın bir artış oldu. Başkanımız, yolları ve parklarıyla Mezitlimizi bu hızlı nüfus artışına hazırladı. Bunları yaparken kentin her bölgesini geliştirecek projelere imza attı. Bunlardan birisi de Atatürk ve Yenimahalle'yi içerisine alan 'Yeni Kent Meydanı' projesi oldu. En çok şikayetlerden birisi olan kaymakamlık binasının uzak olması ve kurumlar arasındaki mesafe kaldırılarak bu proje ile yan yana geliyor. Son derece modern ve önemli bir kent merkezine daha kavuşmuş olduk" dedi. - MERSİN