Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü

MERSİN'de yoğun olarak domates üretimi yapılan bölgelerdeki üreticiler araçları ile merkez Mezitli ilçesinde istedikleri bölgede domates satışı yapabilecek. Komisyoncular tarafından fiyatların aşağı çekilmesinden yakınan üreticiler için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın çağrısı ile üreticilerin doğrudan satış yapabilmesi yönünde bir çözüm bulundu.

Domates üretimin yoğun olduğu Tepeköy, Sarılar, Fındıkpınarı, Zeybekler, Kocayer mahallelerinde bekledikleri fiyatı alamayan üreticiler, zor duruma düştü. Yurt dışına ihraç etmek için yıl boyunca ürettikleri ürünleri tüccarlara satmak zorunda kalan üreticiler, fiyatların komisyoncular tarafından aşağı çekildiğini savundu. Zararına da olsa topladıkları ürünleri dallarında hastalık olmaması için toplayan üreticiler, borçlarının da her geçen gün arttığını belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçtiğimiz yıllarda şeftali üreticisine sağladığı desteğin bir benzerini domates üreticisi için de sağladı. Kırsal mahallelere yaptığı ziyaretlerde üreticinin ancak 30-60 kuruş aralığında zararına satabildiği domatesin, market ve pazarlarda 3-4 liraya kadar çıkması üzerine harekete geçen Başkan Tarhan, bir çağrıda bulunarak, dileyen üreticinin araçlarıyla getirdikleri ürünlerini istedikleri bölgesinde satabileceğini duyurdu.

DOĞRUDAN SATIŞ ÇÖZÜMÜ

Kırsal bölgelere ziyaretlerinde iyi kalitede üretilen domatesin üreticiden yok pahasına çıkmasına karşın tüketicinin sofrasına 5-6 kat fazla fiyata geldiğini ifade eden Başkan Tarhan, "Kırsal kesimde ziyaret ettiğimiz üretici de ürününü satamamaktan dert yanıyordu. Pazar ve marketlerde ise üreticinin sattığının 5-6 katına çıkan bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Bu acıklı duruma son verebilmek ve bir nebzede olsa çiftçimizin yarasını sarabilmek adına bir projeye imza attık. Daha önce şeftali üreticisi için yaptığımız projenin bir benzerini domates üreticisi için de başlatıyoruz. Üreticimiz domateslerini kamyonetlerle Mezitli'nin diledikleri yerinde doğrudan tüketiciye ulaştırabilecekler. Biz bu konuda kendilerine gereken kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Başkan Tarhan, geçen yıl 30 kuruşa satılan şeftalinin bu yıl 2-2,5 liradan alıcı bulduğunu belirtirken, üreticilerin kooperatifleşerek tek ses haline gelirlerse dertlerini anlatacak muhatapları daha kolay bulabileceğini sözlerine ekledi.