Mezitlili Kadınlar Girişimci Oluyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu, Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen 'Girişimci Kadınlar Projesi' Mersin'de başladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu, Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen 'Girişimci Kadınlar Projesi' Mersin'de başladı.



Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına başta kadın üretici pazarı ve örgü evi olmak üzere yüzlerce kadın katıldı. Bilgilendirme toplantısına katılan kadınların düşüncelerini ve beklentilerini ölçmek amacıyla anket yapıldı. Proje ortaklarından Başkent Üniversitesi öğretim üyesi olan Proje Yürütücüsü Dr. Levent Çolak tarafından projeyle ilgili bilgiler verildi. Çolak, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve kadın girişimciler için farkındalığın arttırılması gibi uzun vadeli çözümlerin beklendiği proje kapsamında ilk aşamada en az bin kadının ülke ekonomisine kazandırılması ve kadınlara bu alanda katkıda bulunulması hedeflendiği dile getirdi.



Mersin Kulüplerinden sorumlu Guvernör Yardımcısı Cem Bucüge ise kadın girişimcilere verdiği destek nedeniyle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya örnek olduğunu ifade ederek, "Hazırladığımız projeler hayat buldukça mutlu oluyoruz ve projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. O nedenle Mezitli Belediyesi'nin bize verdiği destek çok kıymetli. Rotary kulüpleri olarak zaman bir işbirliğine ihtiyaç duysak başkanımız Neşet Tarhan'ı yanımızda buluyoruz. İnsana dokunan tüm projelerin yanında olduğu için Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" dedi.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kadınlara destek verme olanağının bulunduğu her alanda yer almak istediklerini vurgulayarak, "Projemizin adı bizim amacımıza da son derece uygun. 'El ele kadınların ekonomik özgürlüğüne' ismi ile kadınların girişimci olmasına yönelik bir proje. Bizim de Kadın Üretici pazarlarımızda tezgah açan kadınlarımızın yurt dışında online satış yapabilmesi hedefiyle bir projemiz vardı. Girişimci Kadınlar Projesi bizim bu amacımızla da örtüşüyor. Kadınlar evlerinden bile bu online satış sistemine dahil olabiliyorlar. Başlı başına Rotary kulüpleri bile önemli sayıda potansiyel müşteri portföyünüze katılmış oluyor. Çağımız da o yönde gelişiyor. Büyük alışveriş merkezileri bile artık online satışa yöneliyor. Cem Boyner gibi önemli bir iş adamı satışlarının yüzde 80 gibi yüksek bir oranda online satış yaptıklarını ifade ediyor. Bizim kadınlarımız da çağa ayak uydurmalılar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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