Mezitlili kadınlar güçlerini birleştiriyor

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi ile Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı yaptıkları iş birliği kapsamında üretim fazlası ürünleri değerlendiriyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi ile Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı arasında yapılan iş birliği kapsamında doğru üretim ve emeklerin doğru değerlendirilmesi sağlanacak. Kadınlar, üretimlerini değerlendirirken, saklama, hijyen, gıda üretim, doğru kullanım gibi konularda tam verim alınabilmesi amacıyla eğitim seminerinde bir araya geliyorlar.

Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen eğitim toplantısında gıda mühendisi Gizem Sırım Salman, hijyen konusunda kooperatif üyelerine ve Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlara eğitim vererek, soruları yanıtladı.

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi ile Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı arasında gerçekleşen iş birliği ve bu yapıyı güçlendirmek amacıyla verilen eğitimler hakkında bilgiler aktaran Kooperatif Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Kadınlar olarak doğru üretim ve emeklerimizin doğru değerlendirilmesi amacıyla bir iş birliği yaptık. Artık bu işbirliğinin daha sağlam temeller üzerine oturması için de bir dizi eğitim semineri serisi yapıyoruz. Bugün de hijyen eğitimi nedeniyle toplandık. Daha bilgili daha sağlığa uygun üretim ve satışı birlikte başarmış olacağız" dedi.

Kadınların elini attığı her işin başarılı olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "Özellikle Kadın Üretici Pazarlarımızda ya da kooperatifimizde satıştan artan ürünleri değerlendirme konusunda örnek bir iş birliğine imza attılar. Yani kadınlarımız yılmadan, usanmadan üretimlerini değerlendirmek için her gün yeni bir çalışmaya imza atıyorlar. Bu iş birliğinin önümüzdeki süreçte çok güzel sonuçlara vesile olacağına hiç kuşkum yok. Kadınlarımızı gösterdikleri bu duyarlılık nedeniyle kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN