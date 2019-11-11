Son Dakika Haberleri: Mezitlili kadınlar salep üretecek
Son Dakika Güncel Mezitlili kadınlar salep üretecek

Mezitlili kadınlar salep üretecek

7 saat önce

Geçtiğimiz ay enginar üretimine başlayarak ekonomiye katkı sunan Mezitlili kadınlar, yepyeni bir tarımsal üretime daha imza attı.

Mezitlili kadınlar salep üretecek, System.String[]

Geçtiğimiz ay enginar üretimine başlayarak ekonomiye katkı sunan Mezitlili kadınlar, yepyeni bir tarımsal üretime daha imza attı. Son yıllarda bilinçsiz toplanması nedeniyle tükenme aşamasına gelen ve ekonomik değeri son derece yüksek olan salep bitkisini üretmek için çalışmalara başladı.


Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen üretim çalışmalarında Toroslara özgü salep bitkisinin üretimi konusunda oldukça umutlu olan üretici kadınlara akademisyen Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç da destek veriyor. Dondurmanın katkı maddesi olarak kullanılmasının yanında içecek olarak ta tüketilen salebin kilosunun 500 liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Ayşe Gül Yılgör, "İçecek ve dondurma sektörünün ihtiyacı için salep yetiştiriciliği büyük önem taşıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle üreticiye para kazandıracak salep üretiminin devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Lezzeti yanında sağlık açısından yararlarıyla da önemli bir ürün olan salebi kadınlarımızla birlikte üreterek tarımsal katkı olmasını hedefledik. Kadınlarımız yeni hedeflerle hemen adapte olacak yapıya ve motivasyona sahip. Kadınlarımızla bir model oluşturmak istiyoruz" dedi.


Tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek vermeye özel gayret gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Özellikle üretenler kadın olunca pozitif ayrımcılık yaparak bir kat daha fazla destek sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde enginar üretimi ile gündeme gelen kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürütüyorlar. Sağlık ve vitamin deposu olan, salep üretimi kısa vadede çok büyük ekonomik kazanç sağlayacak. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın salep üretimine katkı sağlayacağız" diye konuştu. - MERSİN

Ayşe Gül, Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
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