Mezitlili Kadınlara 'Sağlıklı Beslenme' eğitimi verildi - Son Dakika

Mezitli Belediyesinin, Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Ev Kadınları Eğitimi Projesi (EV-KA) kapsamında, kadınlara yönelik 'Sağlıklı Beslenme' eğitimi verildi.



Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 4 hafta sürecek olan seminerler dizisinin ikinci haftasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta, kulüp üyeleri ve Mezitlili kadınlar katıldı.



Eğitimde, Diyetisyen Duygu Bilgin tarafından 'Sağlıklı beslenme ve obezite' konusunda eğitim verildi. Beslenme ve sağlık konularında geçmişten günümüze doğru bilinen yanlışları ve yapılması gerekenleri anlatan Bilgin, iş ve sosyal yaşamın neden olduğu sıkıntılardan kurtulmanın pratik yönleri hakkında bilgiler verdi.



Doç. Dr. Cüneyt Tamam da sindirim sistemi ve neden olduğu rahatsızlıklar hakkında bilgilendirme yaptı.



Eğitimlerle ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye olarak kadınların siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda daha çok yer almaları için çaba sarf ettiklerini ve kadınların içerisinde bulunduğu her projede yer aldıklarını söyledi. 12 yıldır EV-KA Projesi kapsamında Mersin Rotary Kulübünün iş birliği ile önemli bir birlikteliğe imza attıklarına vurgu yapan Başkan Tarhan, "Her alanda başarı kazanan kadınlarımıza Mersin Rotary Kulübü gibi sivil toplum kuruluşları da destek verirse çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Proje kapsamında geçtiğimiz hafta kalp sağlığı ve hukuksal alanda eğitimler verilmişti. Bu hafta da doğru beslenme ve obezite ile ilgili kadınlarımıza destek olduk. Biz kadınlarımızın bu desteklerle yarınlarda çok önemli yerlerde olacağından eminiz. Ayakları sağlam yere basan projede emeği olan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.



EV-KA kapsamında kadınlara önümüzdeki haftadan itibaren Dr. Obengül Ejder, aile içi iletişim, Dr. Nihal Çınar Özcan, Erken tanı hayat kurtarır ve Uzman Psikolog Yaşam Yanardağ Çelik de çocuklara mahremiyet etiğimi konusunda bilgilendirmeler yapacak. - MERSİN