Mezitlili kadınlara uygulamalı diyabet eğitimi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi tarafından, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında 'Küresel Sorun Diyabet' konulu bir panel gerçekleştirildi. Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen panele Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra kadın üretici pazarı kadınları ve belediye çalışanları katıldı.



Katılımcılara, şeker, tansiyon, boy kilo endeksi ve kan basıncı kontrollerinin de yapıldığı etkinlikte Mersin Üniversitesi İç hastalıkları Hemşireliği Bölümü Öğretim üyesi Dr. Birgül Vural Doğru, 'diyabette mevcut durum ve ailenin önemi', Doç. Dr. Meral Gün, 'Diyabet önlenebilir mi?', MEÜ Sağlık Araştırmaları ve Uygulama Merkezi diyabet eğitimi hemşiresi Eylem Türk, 'Diyabetin yönetiminde güncel yaklaşımlar' ve diyetisyen Şule Yıldırım Akıcı da 'beslenme ve diyabet' konularında sunum gerçekleştirdiler. Panele katılanların diyabetle ilgili merak ettikleri ve yaşadıkları sorunlarla alakalı soruları yönelttikleri panelde konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, diyabetin önemine dikkat çekti. Yaşamında diyabete karşı aldığı tedbirler hakkında bilgiler veren Tarhan, "Sağlık son derece önemli bir olgu. Sağlığımızı korumanın en önemli yollarından birisi de diyabetle mücadele etmektir. Günümüzde pek çok ölümlü hastalığın kaynağında diyabet var. Her ne kadar farklı nedenler olduğu ifade edilse de temeline baktığımızda diyabetin tetiklediği görülüyor. Ben de bunun önemini bildiğimden çok yoğun işim olduğu halde panelin tamamına katılarak bilgi sahibi oldum. Kontrollerimi yaptırdım" dedi.



Diyabete karşı bilinçlendirme konusunda daha aktif görev alacaklarını vurgulayan Tarhan, "Dünya Diyabet Günü kapsamında belediyemizin Meclis Salonunda bir panel düzenledik ancak bunun sadece bir gün olmasını yetersiz buluyorum. Çünkü yaşamsal açıdan çok önemli. Belediye olarak insanlarımızın daha fazla bilgi sahibi olması için Mersin Üniversitemizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek çalışanlarımızın gerekse Mezitli'nin farklı yerlerinde vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için çalışmalar yapacağız" diye konuştu.



Panelin ardından Tarhan, sunum gerçekleştiren panelistlere teşekkür plaketi verdi. - MERSİN