Mezitlili kadınlardan öğrencilere yeni yıl hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitlili kadınlardan öğrencilere yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Mezitlili kadınlardan öğrencilere yeni yıl hediyesi

6 saat önce

Mezitli Belediyesi Örgü Evinde faaliyet gösteren bir grup kadın, çocuklar için atkı ve bere örerek Hürriyet Mahallesindeki çocuklara dağıttı.

Mezitlili kadınlardan öğrencilere yeni yıl hediyesi, System.String[]

Mezitli Belediyesi Örgü Evinde faaliyet gösteren bir grup kadın, çocuklar için atkı ve bere örerek Hürriyet Mahallesindeki çocuklara dağıttı.


Gerçekleştirdikleri sosyal projelerle adını duyuran Mezitli Belediyesi Örgü Evindeki kadınlar çok özel bir projeye daha imza attı. Kadınlar, öğrencilere ördükleri atkı ve bereleri hediye etti. Daha önce bölgede bulunan köy okullarında benzer çalışmalar yapan kadınlar, Mezitli Hürriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokuluna giderek çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.


Aralarında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan'ın da bulunduğu kadınlar, "Daha önce bir çok köy okulumuzda benzer çalışmalar yaptık. Bu kez kent merkezinde bulunan çocuklarımız okula giderken üşümesin diye ördük. Çocuklarımızın kış mevsimini sağlıklı şekilde geçirmesi hedefiyle farkındalık ortaya koyacak bir işe imza attık. Hiçbir çocuğumuz üşümesin istiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde kırsal kesimdeki çocuklarımıza ördüğümüz atkı, eldiven, kazak ve bereleri ulaştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ördüğümüz atkı ve bereleri dağıtmak istiyoruz. Biz zamanımızı böylesi yararlı bir iş ile değerlendiriyoruz" dediler.


Sadece Mersin'de değil, Malatya ve Tunceli'deki çocuklar için de ördüklerini hatırlatan kadınlar, "Ulaşabildiğimiz her yere bu gönül köprümüzü kurmak istiyoruz. Ördüklerimizi Tunceli'ye, Malatya'ya ya da Suriye'de teröristlerle mücadele eden askerlerimize gönderiyoruz. Mezitli'deki iyilik ateşinin oraları ısıtmasını istiyoruz. Yine aynı şekilde yanı başımızdaki üşüyen çocukları da düşünerek örgülerimizi örüyoruz" diye konuştular.


Kadınların sosyal çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitlili kadınların duyarlılığını ve sesini artık bütün Türkiye'nin bildiğini, kadınların el attığı işin mutlaka başarıyla sonuçlandığını söyledi. Belediye olarak gerçekleştirdikleri her hizmette kadınların büyük desteğini aldıklarını kaydeden Tarhan, "Kadınlarımızın duyarlılığı ve içgüdüsel sahiplenme duyguları, yaptığımız işlerin başarılı olmasında çok büyük bir etken. Bulundukları birçok faaliyetle bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar kadınlarımızın her zaman yanında yer almaya devam ediyoruz. Bunu biliyor, ona göre hizmet programımızı belirliyoruz. Hayata geçirdiğimiz 12 gönüllü evinde görev alan vatandaşlarımızın tamamına yakını kadın ve oldukça başarılı işler gerçekleştiriyorlar. Biliyoruz ki, kadınlarımız sahip çıkarsa güzel işler ortaya çıkıyor" dedi. - MERSİN

Neşet Tarhan, Hürriyet, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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