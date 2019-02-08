Son Dakika Haberleri: Mezitlili Kadınların Başarısı Tgrt Haber'de Anlatıldı

Mezitlili Kadınların Başarısı Tgrt Haber'de Anlatıldı

1 saat önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Doğlu Mahallesi'nde yaşayan Behiye Şahin, gazeteci Meliha Okur'un TGRT Haber için hazırlayıp sunduğu 'Anlat Bana' isimli programa katılarak, Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarlarını anlattı.

Mezitlili Kadınların Başarısı Tgrt Haber'de Anlatıldı, System.String[]
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Doğlu Mahallesi'nde yaşayan Behiye Şahin, gazeteci Meliha Okur'un TGRT Haber için hazırlayıp sunduğu 'Anlat Bana' isimli programa katılarak, Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarlarını anlattı. Şahin, ürettiğinin karşılığını alamayan üreticiyken, iyi kazanan bir kadın haline geldiğini söyledi.

Ürettiği ürünleri ucuz fiyata sebze halinde sattıklarını söyleyen Şahin, "Bir gün eşim geldi ve 'Neşet Tarhan diye bir aday var. Böyle bir pazar kuracağını söylüyor' dedi. Çok güzel bir projeydi. Biz Neşet Tarhan'a inandık. O da bize inandı ve şu an çok iyi bir noktadayız. Sadece ekonomik kazancın yanında Neşet Tarhan başkanımızın bu projesi, ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi, kadının kimseye bağımlı olmadan da başarabileceğini öğretti. Çok sayıda aldığımız ödülle 'ürettiğimiz ürünleri satarak adımızı dünyaya duyurabiliyorsak, sesimiz Çin'e kadar gidebiliyorsa her şeyi başarabiliriz' demeye başladık. Kendimi ilk kez güçlü hissettim" dedi.

Kadın üretici pazarı ile hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Şahin, "Daha önce sadece alışveriş için indiğim Mersin'de şimdi bir yerim var. Dostlarım, arkadaşlarım ve paylaştığım anılarım var. Hiçbir şey bilmeyen çiftçi bir kadınken, yeni ortamlar tanıyan, yeni insanlarla buluşan önünü gören bir kadın haline geldim. İlk kez uçağa bindim, ilk kez İstanbul'a geldim. Hala çiftçi bir kadınım ama gördüğünüz gibi karşınıza kadar geldim ve burada kendimi ifade ediliyorum. Benim durumumda olanların seslerini yansıtabiliyorum" diye konuştu.

Kendisine bu imkanları sağlayan Tarhan'a sonsuz teşekkürlerini ileten Şahin, Meliha Okur'un ekonomiye dair sorularını da yanıtladı. Şahin, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntının ancak daha fazla üreterek aşılabileceğine dikkat çekti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Mezitli, Meliha Okur, Mersin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti Ece Gürsel, İhanete Uğradığını Canlı Yayında İtiraf Etti

Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:53:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezitlili Kadınların Başarısı Tgrt Haber'de Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]