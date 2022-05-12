MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu - Son Dakika

Türkiye Mezoterapi Derneği Genel Sekreteri (MezoDer) Dr. Ufuk Alatekin'e hem sağlık turizmi hem de sağlık sektöründeki önemli gelişmeleri sorduk. İşte keyifle okuyacağınız o röportaj.

Merhaba Ufuk Bey. İstanbul Nişantaşı'nda estetik ve güzellik alanında yurt içi ve yurt dışından hastalara hizmet veriyorsunuz. Estetik uygulamalar için çok tercih edilen bir hekim olduğunuzu biliyoruz. Başarınızın sırrı nedir?

Merhaba. İlk olarak teşekkür ederim. Hastalarımızın, uygulamalar sonrası memnuniyeti çok fazla söze gerek bırakmıyor aslında ama başarının kısa tarifini yapacak olursam; herkes için tek tip uygulamalardan ziyade, kişiye özel uygulamalarla hizmet veriyor olduğumuzu söyleyebilirim. Hastalarımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini dikkatle dinliyor ve yol haritasını kişiye özel olarak hastalarımızla birlikte belirliyoruz. Böylelikle herkes için özellikli bir estetik prosedürü ortaya çıkmış oluyor.

Sizce insanlar neden estetik uygulamalar yaptırıyor ya da yaptırmalıdır?

Cerrahi operasyonlarla estetik uygulamalar yapılabildiği gibi psikolojik yıpranmaların önüne geçmek için de estetik uygulamalar tercih edilebiliyor ki ikisi de direkt sağlıkla ilintili zaten. Ciddi bir kaza, yaralanma sonucunda bedende oluşan tahribatların estetik uygulamalarla iyileştiği ve/veya iyi yönde tedavi edildiği bir gerçek; bununla birlikte kişinin aynaya baktığı zaman kendisini artık eskisi gibi güzel hissetmemesi de medikal estetik uygulamalarına yönelmesine sebebiyet veriyor. Kişi kendisini iyi hissetmeyince örneğin; saçsızsa saç nakli yaptırarak, yaş almanın etkisiyle kırışıklılar veya sarkmalarla mücadele ediyorsa botoks ya da cilt mezoterapisi yaptırarak veya vücut gençleştirme uygulamalarını tercih ederek yaşam kalitesini artırıyor bu da tabii olarak hastaların psikolojilerinde olumlu sonuçlar doğurmuş oluyor. Bu yüzden estetik uygulamalarını artık gelişen teknoloji ile birlikte kuaföre gitmek gibi görmek ve korkmamak gerekiyor.

Ufuk Alatekin

Peki ne tür estetik uygulamalar yapıyorsunuz?

Estetik ve güzelliğe dair tüm uygulamaları yapıyoruz diyebilirim. Gerek cerrahi operasyonlar gerekse artık kuaföre gitmek gibi olağan olan medikal estetik uygulamalarla hizmet veriyoruz. Medikal estetik uygulamaları; cilt, vücut, yüz, kafa gibi bölgelerde kişinin iyi hissedeceği bir görüntüye kavuşması adına yapılan dokunuşları içeriyor. Cilt mezoterapisinden saç mezoterapisine, PRP uygulamalarından saç ekim uygulamalarına, el ve vücut gençleştirmeden ameliyatsız burun estetiğine, botoks uygulamalarına, erkekler için gynecomastiden kök hücre ile sertleşme problemi tedavisine kadar ve daha pek çok tedavi uygulaması mevcut.

Biliyorsunuz 15 Nisan - 22 Nisan turizm haftasını geride bıraktık. Sizin de sağlık turizminde hizmetleriniz mevcut. Bu anlamda siz sağlık turizmini nasıl tarif edersiniz?

Sağlık turizmi ismiyle müsemma/adı üstünde aslında. Hastaların, tedavileri için gittikleri ülkede hem sağlıklarına kavuşmalarıyla hem de o ülkenin güzelliklerini keşfetmeleriyle doğrudan ilişkili. Yani bir nevi her iki anlamda da güzelliği deneyimliyorlar. Türkiye güzellik dağıtıyor demek yanlış olmaz sanırım.

Peki sizce Türkiye'nin sağlık turizminde rolü nedir, yurt dışındaki hastalar tedavileri için neden ülkemizi tercih ediyorlar?

Türkiye'nin dört bir yanının gerek coğrafi gerekse kültürel olarak çok zengin ve güzel olduğunu herkes biliyor. Bunun yanı sıra, tıbbi noktada son derece başarılı hekimlerimiz var ve pek çok uygulamada, operasyonda ilk sıralarda yer alıyoruz. Hastaların bütçelerini de sarsmayan ücretlendirmeler mevcut. Tüm bunlar birleşince de zaten Türkiye yurt dışındaki hastalar için deyim yerindeyse cennet gibi bir ortamı sağlamış oluyor.

Yabancı turistler Türkiye'yi hangi estetik uygulamaları yaptırmak için tercih ediyorlar?

Antalya diş tedavileri açısından yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiği bir kent. Yerli hastalar da diğer şehirlerden Antalya'ya hem tatil hem de sağlık hizmeti için gidiyor. İstanbul ise saç ekimi yaptırmak isteyen yabancı turistler ve yerli hastalar için oldukça revaçta ve başarılı ama sadece bu iki tedavi ile de sınırlı değil elbette.

Peki sağlık turizmi için hastalar nelere dikkat etmeli, doktorların, tıp merkezlerinin, hastanelerin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor, herkes sağlık turizmi yapabiliyor mu?

Elbette hayır, herkes sağlık turizmi yapamaz. Sağlık tesisleri için uluslararası sağlık turizmi yetkinlik belgesi şart. Bu belgeyi almak isteyen tesisler sağlık kalite değerlendirmesinden 85 puan almış olmalıdırlar. Bu kriter medikal turizm yapan hastanelerle, ağız ve diş sağlığı merkezlerini kapsamaktadır. Haricinde kalan tüm muayenehaneler, klinikler, poliklinikler gibi sağlık tesisleri bu belgeyi almak için bu kriterlerden muaftır. Bu yüzden hastaların tercih ettikleri tesisleri iyi araştırmaları çok önemli.

Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Son olarak benim atladığım ya da unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz var mı?

Ben teşekkür ederim. Aslında genel hatlarıyla estetik ve sağlık turizmi ile ilgili söyleyebileceklerimin satırbaşları bunlar. Uygulama prensiplerimiz ve/veya diğer özellikli sorular için değerli hastalarımız; tüm sorularının yanıtlarını almak için bize ulaşabilirler.