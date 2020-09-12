Mezopotamya'da turizm yeniden hareketlenecek - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "Mezopotamya" markası adıyla tanıtılıp, turizmin yeniden hareketlenmesi için ortak çalışma yürüten İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma ajansları ile GAP Bölge Kalkınma İdaresinin çabaları ilk sonuçlarını vermeye başlıyor.

Program kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle turizmde yaşanan duraklama aşılarak turistlerin Mezopotamya'ya gelmesini sağlamak amacıyla Balkan ülkelerindeki turizm acenteleri ve sektör temsilcileriyle görüşme yapıldı.

Başarılı geçen temaslar neticesinde turistler, Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliğiyle Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e gelecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, turizmin topyekun bir çalışma gerektiren alan olduğu için, 3 kalkınma ajansı ve 1 kalkınma idaresiyle güçlerini ve kaynaklarını birleştirdiklerini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için artık "Mezopotamya" markası adı altında hedef pazarlara tanıtım çalışması yaptıklarını aktaran Akyılmaz, bu bağlamda farklı ülkelerde fuarlara katıldıklarını dile getirdi.

"Seyahat acentelerini ve bloggerleri bölgemizde ağırladık"

En son Belgrad'da katıldıkları fuarda acentelerle ikili görüşmeler yaptıklarını belirten Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Onun akabinde Türk Hava Yolları ile iş birliği yaparak Balkan ülkelerindeki seyahat acentelerini ve bloggerleri geçtiğimiz günlerde bölgemizde ağırladık. Bu ağırlamaların ve görüşme zincirinin akabinde Balkan ülkelerinden ilk kafile 13 Eylül'de bölgemize geliyor. Onlar bir hafta süreyle kalacaklar, daha sonra ikinci parti gelecek, sonra da 2 Ekim tarihi itibarıyla 3. kafileyi bölgemizde ağırlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra bölgenin yine Mezopotamya markası adı altında hedef pazarlarında, internet gazetelerinde, sosyal mecralarda tanıtımı, sosyal medya fenomenlerinin, bloggerler gibi kişilerin bölgede ağırlanması, bölgeye ait tarihi, turistik yerlerin farklı mecralarda etkili şekilde tanıtımına yönelik hikayelerin yaratılması gibi bir dizi faaliyetlerin yer aldığı Mezopotamya Tanıtım Programı'mızı önümüzdeki 3 yıl içerisinde devam ettirmeyi düşünüyoruz."

"Mezopotamya'yı duyma imkanına eriştiler"

Akyılmaz, salgının dünyada seyahat kısıtlamalarını getirdiğini, daha sonra kontrollü sosyal hayat kavramı adı altında olanlara alışarak günlük yaşam sürecine girildiğini anımsatarak, yeni alışkanlıklara göre turizmin de değiştiğini ifade etti.

Bu süreçte turizm alanındaki çalışmaları butik ve küçük gruplar halinde yaptıklarına dikkati çeken Akyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra pandemi sürecindeki hareketsizliği, durgunluğu aşmak için biz tanıtım çalışmalarına güç ve katkı vererek hedef pazarlardaki insanların sosyal medyadan, gazetelerden, dergilerden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i, Mezopotamya'yı duymasını sağladık. Dolayısıyla insanlar, bilinçaltlarında salgından sonra gezme planı yaptıklarında ilk nokta olarak bizim bölgeyi akıllarına getirsinler diye destinasyon pazarlama çalışmaları yaptık. Bunun yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. İnanıyorum ki pandemi süreci bittikten sonra bölgemiz, bu dönemde kaybettiği turistleri fazlasıyla ağırlamayı başaracak."