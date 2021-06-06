Mezopotamya Dağcılar Kulübü Samsat'a hayran kaldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesine gelen dağcılar kulübü üyeleri ilçeye hayran kaldı.

Merkezi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Mezopotamya Dağcılar Kulübü üyeleri Samsat ilçesine gelerek, bölgede ilk ve tek olan zıpline ile adrenali yaşarken, tekne turu, deniz bisikleti ve doğa yürüyüşü ile bir günlerini dolu dolu geçirdi. Mezopotamya Dağcılar Kulübü Başkanı Mustafa İncealan, Samsat ilesinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, kamp yapabilecekleri yerler arasında Samsat ilçesini de düşündüklerini ifade etti.

Gelen Mezopotamya Dağcılar Kulübü üyelerine Samsat ilçesinin tarihi, kültürü, efsaneleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise Samsat'ın turizm anlamında bir cazibe merkezi olmasının ilk adımlarını attıklarını ifade etti.

Başkan Fırat, "Haziran ayı başından itibaren turizm sezonunu başlattık. Bu kadar kısa sürede ziyaretçi yoğunluğu yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mezopotamya Dağcılar Kulübü üyelerini Samsat'ta görmenin heyecanını da ayrıca yaşıyoruz. Doğa ve sporseverler için Samsat ilçemiz çok doğru bir tercih. Günü birlik doyasıya eğlenmenin, stres atmanın merkezi olacak Samsat'ımıza yepyeni bir kimlik oluşturuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN