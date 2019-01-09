Son Dakika Haberleri: Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi"

Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi"

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresince yürütülen "Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi" kapsamında 80 öğrenci 6 ülkeyi gezdi.

Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresince yürütülen " Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi" kapsamında 80 öğrenci 6 ülkeyi gezdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, gençlerin proje doğrultusunda farklı ülkelerin kültürel, ekonomik ve siyasi yapılarını tanıma fırsatını bulduğunu belirtti.

Gençlik Merkezi bünyesindeki Dış Politika Okulunda eğitim alan 360 gençten başarılı olan 80'inin yurt dışına gittiğini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Projeyle Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Masası olarak 4 grup oluşturuldu. 12 hafta boyunca Dış Politika Atölyesi hocalarının belirlediği 3 ana kaynak ile sunum, ödev, dilsiz harita çalışması yapılıp öğrencilere araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında makale yazım eğitimi verildi. Program sonunda başarılı 80 öğrenciden 23'ü Rusya'ya, 25'i Almanya, Hollanda ve Belçika'ya, 15'i Fas'a, 17'si Katar'a gitti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Mezopotamya, Güncel
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