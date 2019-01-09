Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi"
1 saat önce
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresince yürütülen "Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi" kapsamında 80 öğrenci 6 ülkeyi gezdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi
ile GAP Bölge Kalkınma İdaresince yürütülen " Mezopotamya
'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi" kapsamında 80 öğrenci 6 ülkeyi gezdi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, gençlerin proje doğrultusunda farklı ülkelerin kültürel, ekonomik ve siyasi yapılarını tanıma fırsatını bulduğunu belirtti.
Gençlik Merkezi bünyesindeki Dış Politika Okulunda eğitim alan 360 gençten başarılı olan 80'inin yurt dışına gittiğini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:
"Projeyle Asya
, Avrupa
, Afrika
ve Orta Doğu
Masası olarak 4 grup oluşturuldu. 12 hafta boyunca Dış Politika Atölyesi hocalarının belirlediği 3 ana kaynak ile sunum, ödev, dilsiz harita çalışması yapılıp öğrencilere araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında makale yazım eğitimi verildi. Program sonunda başarılı 80 öğrenciden 23'ü Rusya
'ya, 25'i Almanya
, Hollanda
ve Belçika
'ya, 15'i Fas
'a, 17'si Katar
'a gitti."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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