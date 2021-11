Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgü peynirin kesimiyle başladı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgü peynirin kesimiyle başladı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "12 bin 500 yıllık insan birikimi burada. Biz Diyarbakır'ı gastronomi bakımından tarif ederken insanlığın lezzet serüveninin başladığı yerdir diyoruz" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ve ALZ Group'un birlikte organize ettiği Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgü peynirin kesimiyle başladı. Bölgenin Gastronomi Turizmine önemli katkı sunacak olan fuarda, 55 il yer aldı. Mezopotamya Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılışa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile 52 ilin ticaret odası başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Rize horon ekibi ve Diyarbakır halk oyunları ekibinin gösterisi ile yöresel şarkıların seslendirilmesiyle fuarın açılışı yapıldı.

'HER GELDİĞİMDE DİYARBAKIR'DAN ÇOK ETKİLENDİM'Fuarda onur konuğu olarak konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize'deki vatandaşların selamlarını Diyarbakır'a arz ettiğini belirtti. Vali Çeber, "Hep beraber bir heyecan duyuyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu konseptte hiçbir faaliyete katılmadık. Rize çok zengin kültüre sahip bir il, her fuarda özel davetler gelir. Pandemi ve diğer gerekçelerle bu kapsamda katılım sağlayamamıştık. Ama davet Diyarbakır'dan olunca yaklaşık 250 kişilik ekiple buradayız. Şehri eşimle birlikte gezdim, tarihi yerlere baktım. Diyarbakır'ın çok değiştiğini gördüm. Her geldiğimde Diyarbakır'dan çok etkilendim. Medeniyetin ilk filizlendiği yer burası. Kadim bir kent" dedi.'GASTRONOMİ KÜLTÜRÜMÜZÜN YENİ YENİ FARKINA VARIYORUZ'Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ise Diyarbakır'da önemli bir etkinliği birlikte açtıklarını ifade etti. Karaloğlu, "12 bin 500 yıllık insan birikimi burada. Biz Diyarbakır'ı gastronomi bakımından tarif ederken insanlığın lezzet serüveninin başladığı yerdir diyoruz Diyarbakır'a. Bunu tesadüfen söylemiyoruz. Çünkü insanoğlu yerleşik hayata bu coğrafyada Mezopotamya'da, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Mardin'de geçti. İnsanoğlu ilk kültür tanımını, buğdayı, arpayı, mercimeği bu topraklarda tarımına başlayarak yaptı. Hayvanları bu topraklarda evcilleştirdi. İlk mayalı ekmeği Diyarbakır'da körük tepede mayaladı ve pişirdi. Gastronomi deyince, lezzet deyince, bölge çok önemli, ülkemiz çok önemli. Biz elimizdeki çok önemli bir değeri mutfak kültürümüzü yemeklerimizi gastronomi kültürümüzün yeni yeni farkına varıyoruz. Bütün şehirler, Antalya'sıyla, Rize'siyle, Bursa'sıyla Diyarbakır'ıyla, Gaziantep'iyle, Hatay'ı. Yeni yeni değerlerimizin farkına varıyoruz. Dünya gastronomiden yıllardır para kazanıyor. Biz sadece kendimiz tüketiyoruz. Ama bu fuarlar inşallah elimizdeki bu büyük serveti hem kendimiz için hem insanlık için kullanma yolunda bize fırsat verecek" diye konuştu.

Yöresel lezzetlerin 6 gün boyunca sergileneceği fuarda çok sayıda etkinlik yer alacak.