"Mezopotamya Living Lab" Şanlıurfa'da açıldı - Son Dakika
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"Mezopotamya Living Lab" Şanlıurfa'da açıldı

27.03.2022 19:01

"Mezopotamya Living Lab" Şanlıurfa'da açıldı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Şanlıurfa gençliğine kazandırılan "Mezopotamya Lıvıng Lab" Teknoloji ve İnovasyon merkezi bünyesinde düzenlenen Tekno Şanlıurfa Yenilikçi Fikir Proje Yarışması Ödül Töreni Mehmet Akif...

"Mezopotamya Living Lab" Şanlıurfa'da açıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Şanlıurfa gençliğine kazandırılan "Mezopotamya Lıvıng Lab" Teknoloji ve İnovasyon merkezi bünyesinde düzenlenen Tekno Şanlıurfa Yenilikçi Fikir Proje Yarışması Ödül Töreni Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda yapıldı.

Ödül törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra geçmiş dönemlerde Turizm ve Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Bülent Akarcalı, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, AK Parti Başakşehir İlçe Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bilim ve Teknoloji Kurulu Üyesi Orhan Öge, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sabahatdin Kayas, AYBİEM önceki dönemler müdürü Eray Yüksek ile çok sayıda öğrenci, veli ve vatandaşlar katıldı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Toplam ödül havuzunun 63 bin Türk Lirasını bulduğu yarışmada, öğrenciler hazırlamış olduğu projeleri fuaye alanında sergileme imkanı buldu. Beyazgül de gençlerin yapmış olduğu proje ve buluşları tek tek inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğüne bağlı Mezopotamya Living Lab olarak, Tekno Şanlıurfa Yenilikçi Fikir Proje Yarışmasında 6 ana kategori üzerinden toplamda 422 proje ile başvuru alınarak yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Bilimin ve teknolojinin güneşi Şanlıurfa'dan doğuyor" dedi. Beyazgül, "20,4 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip il olan Şanlıurfa'da yeni bir sevinç, yeni bir heyecan yaşanıyor. Gençlere yönelik yatırım ve hizmetleri birer birer gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Güneş nasıl ki doğudan doğuyorsa bilimin güneşi de Şanlıurfa'dan doğuyor. Gençlerimizin hayal etmesi ve gerçekleştirmesi için Mezopotamya Lıvıng Lab Merkezini kurduk. Gençlerimiz hayal edecek bizler de o hayallerini gerçekleştireceğiz. Bilim Merkezimizin inşaatı da tamamlandığında Şanlıurfalı gençler teknolojinin imkanlarından daha çok yararlanabilecekler. Teknoloji çağında yaşadığımızı unutmamalı ve çağı yakalamalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tekno Şanlıurfa Yenilikçi Fikir Proje Yarışmasında ödül almaya hak kazananlara ödülleri takdim edilirken program Mezopotamya Lıvıng Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezinin açılışı ve merkezdeki çalışmaların incelenmesi ile sona erdi.

Mezopotamya Living Lab Şanlıurfa'da açıldı
Mezopotamya Living Lab Şanlıurfa'da açıldı
Mezopotamya Living Lab Şanlıurfa'da açıldı

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Teknoloji merkezi 'Mezopotamya Living Lab' Şanlıurfa'da açıldı Teknoloji merkezi 'Mezopotamya Living Lab' Şanlıurfa'da açıldı

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Mezopotamya Living Lab' Şanlıurfa'da açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mezopotamya Living Lab" Şanlıurfa'da açıldı - Son Dakika
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